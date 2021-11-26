БАРАНИ Зия-уд-дин

Индийский хронист и писатель.

В хронике «Тарих-и Фируз-шахи» («История Фируз-шаха»), важнейшем источнике по истории Делийского султаната , описал основные события истории Индии XII—XIV вв. В трактате «Фатава-и Джахандари» («Повеления владыки мира») изложил свои взгляды на управление государством , настаивая на неуклонном следовании правителей законам шариата и на «уничижении неверных» (индусов).

Призывал сохранять и укреплять привилегии наследственной мусульманской аристократии , не допуская «низкородных» к образованию и занятию государственных должностей.

Автор статьи: Е. Ю. Ванина.

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