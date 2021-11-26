АРЬЯБХАТТА

Выдающийся индийский математик и астроном.

Сформулировал первые известные арифметические правила в десятичной позиционной системе счисления. Автор стихотворного труда «Ариабхаттия» (499), комментировавшегося на протяжении 1400 лет. В труде А. описаны принципы вычисления корней, числа π, решения квадратных и неопределенных уравнений, нахождения числа членов арифметической прогрессии, задачи на простое и сложное тройное правило и другие основополагающие принципы современной математики. Важнейшим достижением А. в области астрономии является догадка о движении Земли вокруг своей оси. В числе параметров своих планетных теорий А. приводит гелиоцентрические периоды движения планет, включая Меркурий и Венеру. Разработал теорию солнечных и лунных затмений.