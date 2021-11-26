АХМАДНАГАР

Государство в Индии на северо-западе Декана (1490—1636).

Возникло на обломках государства Бахманидов . Основано Маликом Ахмад-шахом Бахри, намест­ником Джуннара. В 1494 заложена столица — А. Правящая династия — Низам-шахи — постоянно воевала с другими деканскими султанатами, затем с Великими Моголами. В 1596—1599 регентшей при малолетнем Бахадур-шахе была его тетка Чанд Биби, отважно защищавшая Ахмаднагарскую крепость от войск Акбара I Великого; после ее убий­ства взбунтовавшимся войском (1600) была установлена власть Моголов. Вскоре могольская армия была изгнана, власть династии восстановлена военачальником Маликом Амбаром, бывшим рабом из Эфиопии, который в ранге первого министра стал править государством (1607—1626). Его сын Фатех Хан признал власть Моголов (1633), но маратхский феодал Шахджи, отец Шиваджи, с помощью правителя Биджапура снова посадил на трон малолетнего султана Муртазу из династии Низам-шахов. В 1636 А. был окончательно присоединен Моголами.

Автор статьи: Ванина Е.Ю.

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