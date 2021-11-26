АФИФ Шамс-и Сирадж

Индийский хронист и литератор.

(1350(?)). Сын высокопоставленного чиновника при дворе делийского султана Фируза Шаха Туглака, автор ряда несохранившихся сочинений — панегириков султанам и поэмы о разорении Дели Тимуром . Главный труд — хроника «Тарих-и Фируз Шахи» («История Фируз Шаха»), заключительная часть которой также утеряна: содержит важные данные о политической, социальной и культурной истории Индии XIV в.

Сочинения:

Afif Shams-i Siraj. Tarikh-i Firuz Shahi. Calcutta, 1891.

Автор статьи: Ванина Е.Ю.

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