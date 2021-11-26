В закладки
АФИФ Шамс-и Сирадж
Индийский хронист и литератор.
(1350(?)). Сын высокопоставленного чиновника при дворе делийского султана Фируза Шаха Туглака, автор ряда несохранившихся сочинений — панегириков султанам и поэмы о разорении Дели Тимуром. Главный труд — хроника «Тарих-и Фируз Шахи» («История Фируз Шаха»), заключительная часть которой также утеряна: содержит важные данные о политической, социальной и культурной истории Индии XIV в.
Сочинения:
Afif Shams-i Siraj. Tarikh-i Firuz Shahi. Calcutta, 1891.
Автор статьи: Ванина Е.Ю.
© Российская Историческая Энциклопедия
252
Мне нравится
Надо подумать
Тема для дискуссии
Это неожиданно!
Материал – огонь!
Мне не нравится