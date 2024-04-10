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18.06.2026
Гибель Византии и возникновение Османской империи
Какое последствие Четвёртого крестового похода напрямую подорвало экономическое положение восстановленной Византийской империи?
Константинополь обязался ежегодно выплачивать Венеции дань ради мирных отношений.
Важнейшие острова и доходы от морской торговли перешли к итальянским республикам.
Венеция и Генуя заняли все ромейские порты на малоазийском побережье.
Венеция получила право беспошлинного ввоза товаров через Босфор.
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