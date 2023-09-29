Палеоло́ги

Палеоло́ги ( греч. Παλαιολόγοι) — знатный византийский род и последняя династия императоров Византии (1259–1453). Достоверных сведений о происхождении рода П. нет. Разные исследователи указывают на его греческое, малоазийское или еврейское происхождение. Наименование П. означает «торговец старьем». Существовала легенда о принадлежности П. к римским аристократам, приехавшим в Константинополь вместе с Константином I Великим . Первый известный представитель рода, Никифор П., был полководцем и наместником в Месопотамии при Михаиле VII Дуке (1060–1078). В XII в. П. занимали высокие военные должности и породнились с представителями династий Комнинов, Дук и Ангелов . После захвата Константинополя крестоносцами в 1204 П. бежали в Никейскую империю . В 1259 Михаил VIII Палеолог стал регентом при малолетнем Иоанне IV Ласкарисе, в 1261 отвоевал Константинополь, возродил Византийскую империю и стал единоличным правителем, свергнув и ослепив Иоанна IV. Династия П. включает Михаила VIII (1259–1282), Андроника II (1282–1328, с соправителями), Андроника III (1328–1341), Иоанна V (1341–1391, с соправителями), Андроника IV (1376–1379), Иоанна VII (1390), Мануила II (1391–1425, с соправителями), Иоанна VIII (1425–1448), Константина XI Палеолога Драгаша (1449–1453). Последний император погиб, защищая столицу от вой­ск султана Мехмеда II Фатиха в 1453. После падения Константинополя П. недолгое время сохраняли власть на Пелопоннесе (см. Морейский деспотат ). Младшая ветвь П., происходившая от сына Андроника II — Феодора, правила маркграфством Монферрат с 1305 по 1533. Эпоха П. приходится на сложнейший период истории Византии: бóльшая его часть была временем политического и экономического упадка, вызванного натиском внешних врагов — болгар, сербов и турок-­османов, а также частыми гражданскими вой­нами между членами семьи П. Для защиты от внешних врагов П. искали помощь у западноевропейских государств, с этой целью были заключены Лионская (1247) и Флорентийская (1439) унии с Католической церковью. Подобная церковная политика была весьма непопулярна у народных масс и духовенства. П. покровительствовали наукам и искусствам, с ними связан последний подъем византийской культуры, известный как палеологовское возрождение. Андроник II и Мануил II были известными эрудитами. П. были соединены династическими браками с правителями Трапезундской империи , Венгрии, Сербии, Болгарии, Эпира. Зоя (Софья) П., дочь последнего деспота Мореи Фомы П., в 1472 стала женой великого князя Московского Ивана III Васильевича .

Лит. : Papadopulos A. Th. Versuch einer Genealogie der Palaiologen. 1259–1453. Amsterdam, 1962; История Византии. В 3 т. / Отв. ред. С. Д. Сказкин. М., 1967. Т. 3; Nicol D. M. The Last Centuries of Byzantium, 1261–1453. Cambridge, 1993; Haberstumpf W. Dinastie europee nel Mediterraneo orientale. I Monferrato e i Savoia nel secoli XII–XV. Torino, 1995. А. В. Кузнецов .