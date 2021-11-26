ПАДЕНИЕ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Упадок Византии

К началу XV в. Византийская империя состояла собственно из Константинополя с ближайшими предместьями, полуострова Пелопоннес и некоторых островов. В состав Османской империи входила почти вся Анатолия, Болгария, Босния и Сербия. После смерти султана Баязида I в 1403 г. вспыхнула борьба его наследников за престол, чем смогла воспользоваться Византия и отвоевать Фессалоники. Но султану Мураду II удалось преодолеть смуту, и Османская империя вернулась к завоевательной политике: в 1430 г. пала Фессалоника, вся территория Малой Азии вновь вошла в состав государства.

Византийский император Иоанн VIII Палеолог (1425-1448) был вынужден искать союзников на Западе. Римский папа обещался помочь, обязав подписать унию на Ферраро-Флорентийском Соборе (1438-1439). После этого было собрано войско крестоносцев под командованием короля Польши и Венгрии Владислава III и трансильванского воеводы Я. Хуньяди, которым первоначально удалось нанести ряд поражений туркам, но затем крестоносцы потерпели сокрушительное поражение в битве при Варне 10 ноября 1444 г., а сам король сложил голову. Через два года турки разорили Морею, несмотря на возведенные укрепления и увели в плен более 60 тысяч человек.

Подготовка к штурму Константинополя

В 1449 г. императорской короной Византии был коронован Константин XI Палеолог Драгаш, попытавшийся заключить договор с Грузией и Трапезундской империй. Османский султан Мехмед II Фатих тоже не терял зря время и начал планомерную подготовку к взятию Константинополя. Зимой 1451-1452 г. турки начали строить крепость в самом узком месте пролива Босфор для того, чтобы отрезать город от моря. Византийцы послали несколько посольств, но они были проигнорированы, а последние послы показательно казнены. К августу крепость была построена, и турки взяли контроль над проливом. Находясь в столь тяжелом положении, Константин XI Палеолог Драгаш пошел на заключение очередной унии с Католической церковью. 12 декабря 1452 г. в храме св. Софии провели соответствующую литургию. Многие византийцы выступали резко против принятия уния, в частности противником соглашения был командующий флотом Лука Нотарас. В январе 1453 г. из Генуи в город прибыл кондотьер Д. Лонго с отрядом наемников в 700 человек. Император назначил его командовать городскими укреплениями на суше. В спешке мирные жители пытались привести в порядок изрядно обветшавшие военные укрепления. Неожиданным союзником стал Шехзаде Орхан Челеби, претендент на султанский престол, который привел 600 воинов. В конце января 1453 г. турки начали захватывать оставшиеся византийские владения, во Фракии и на Пелопоннесе. Одновременно готовился флот во главе с Сулейманом Балтоглу для осуществления морской блокады.

Осада Константинополя

В марте турецкие войска стали продвигаться к городу, под его стены прибыл сам султан. Против 7 тыс. защитников города и 26 судов турки выставили значительнее силы и флот, многократно превышавшие силы византийцев. Кроме этого, у турок было явное преимущество в артиллерии, венгерским мастером Урбаном было создано несколько бомбард специально для стрельбы по широким стенам Константинополя. Город был полностью окружен 6 апреля. Султан предложил сложить оружие, обещав сохранить жизни и имущество. Император ответил, что готов заплатить дань или отдать территории лишь бы сохранить сам город. Вскоре последовал штурм городских укреплений, но защитники отбили нападение и даже несколько раз переходили в атаку. В это время через море в город смогли войти несколько кораблей с припасами и оружием, посланные Римским папой Николаем V. Но эти успехи носили локальный характер, 22 апреля туркам удалось перетащить по суше несколько десятков гребных судов в бухту Золотой рог, генуэзцы вместе с венецианскими кораблями попытались их уничтожить, но запоздали с атакой. В ответ турки казнили всех попавший в плен моряков, а византийцы в свою очередь обезглавили на городских стенах попавших в плен турок. Следующим шагом турок стало возведение понтонного моста через Золотой рог, что помогло им перебрасывать войска. Положение в осаждаемом городе становилось все хуже, помощи так и не было. Перед штурмом 21 мая через своего посла вновь потребовал капитуляции, но предложил сохранить жизнь и имущество жителей города и его защитников. Однако Константин XI решительно отверг предложение. 24 мая произошло лунное затмение, что было воспринято в качестве дурного предзнаменования. 26, 27 мая состоялся мощный артиллерийский обстрел города. В ночь с 28 на 29 мая 1453 г. начался генеральный штурм Константинополя столица, в ходе которого защитники города были сметены превосходящими силами, а император пал. После полудня в город торжественно въехал султан. Византия перестала существовать, а Константинополь стал столицей Османской империи.