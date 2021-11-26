ОСМАН I

ОСМАН I (Победитель) (тур. Osman Gazi) - турецкий сул­тан с 1299/1300 годов, ос­но­ва­тель ди­на­стии Ос­ма­нов.

Сын Эр­тог­ру­ла, ли­де­ра пле­ме­ни кайы, на­се­ляв­ше­го по­гра­нич­ный удел (удж) на се­ве­ро-за­па­де Ко­ний­ско­го (Рум­ско­го) сул­та­на­та. В 1281 года воз­гла­вил пле­мя. Около 1299-1300 годов объ­е­ди­нил под сво­ей вла­стью пле­ме­на уде­ла и под­чи­нил сель­джук­ские кре­по­сти Ка­рад­жа­хи­сар, Эс­ки­ше­хир и Ени­ше­хир. В январе 1300 года по­лу­чил от сель­джук­ско­го сул­та­на Ала­эд­ди­на Кей­ку­ба­да III зна­ки, под­твер­ждаю­щие не­за­ви­си­мость воз­глав­ляе­мо­го им бей­ли­ка, - ба­ра­бан и зна­мя (счи­та­ет­ся, что этот акт по­ло­жил на­ча­ло су­ще­ст­во­ва­нию Ос­ман­ской им­пе­рии ; по­лу­чи­ла название по име­ни Османа I). В ус­ло­ви­ях на­рас­тав­ше­го рас­па­да го­су­дар­ст­ва сель­джу­ков (окон­ча­тель­но пре­кра­ти­ло своё су­ще­ст­во­ва­ние в 1307 году) про­во­дил по­ли­ти­ку тер­ри­то­ри­аль­ных за­хва­тов. В 1301 году с по­мо­щью от­ря­дов га­зи раз­гро­мил ви­зантийское вой­ско у города Ни­кея (ны­не Из­ник), по­сле че­го вторг­ся в западные рай­оны Ви­зантийской им­пе­рии и за­нял город Эфес. В 1321 году за­хва­тил город Му­да­нья на бе­ре­гу Мра­мор­но­го моря и оса­дил город Пру­са. Умер во вре­мя оса­ды.