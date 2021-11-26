ОРХАН I ГАЗИ
ОРХАН I ГАЗИ (Победитель) (тур. Orhan Gazi) - второй бей из династии Османов (1326-1359 годы).
Сын Османа I. Унаследовав власть, продолжил дело отца по укреплению и расширению османского бейлика. В 1326 году захватил византийский город Пруса (ныне Бурса) и сделал его столицей своего государства. В 1327 году наладил чеканку серебряной монеты (акче). Провёл судебную, административную и военную реформы: учредил диван, ввёл должность вазира и вакуфную систему (смотри Вакф), разделил армию на кавалерию и пехоту, первоначально состоявшую из наёмников, затем из обращённых в ислам христиан (считается создателем янычарского корпуса, смотри Янычары). В 1331 году взял Никею (ныне Изник), в 1337 году Никомедию (ныне Измит).
В 1338 году под руководством Орхана османские войска продвинулись до пролива Босфор. В 1341-1347 годах на стороне Иоанна VI Кантакузина Орхан принял участие в борьбе между претендентами на византийский трон и высадился с войском в Европе. Одновременно тайно вёл переговоры с сербским царём Стефаном Душаном о захвате Константинополя. К 1354 году овладел Галлипольским пролиовом. На востоке Орхан активно захватывал земли, принадлежавшие другим беям: в 1345 году присоединил к своим владениям бейлик Караси (Кареси), в 1354 году - Анкару. В годы правления Орхана османский бейлик превратился в самое мощное государственное образование Анатолии, стал играть важную роль в международных отношениях в регионе.