МУРАД I

МУРАД I (Бо­го­по­доб­ный, Ху­да­вен­ди­гяр, Хю­да­вен­ди­гяр, тур. Murat Hüdavendigâr) - сул­тан Ос­ман­ской им­пе­рии (1360-1389 годы), 3-й пра­ви­тель из ди­на­стии Ос­ма­нов.

Из се­мьи сул­та­на Ор­ха­на и до­че­ри ви­зантийского пра­ви­те­ля провинции Би­лед­жик - Хо­ло­фи­ры (по другим све­де­ни­ям, ви­зантийской прин­цес­сы Еле­ны). При­шёл к вла­сти по­сле смер­ти от­ца. Про­во­дил ак­тив­ную за­вое­ва­тель­ную по­ли­ти­ку в Ана­то­лии и на Бал­ка­нах, рас­ши­ряя вла­де­ния Ос­ман­ской им­пе­рии в восточных и западных на­прав­ле­ни­ях.

В 1362 году за­хва­тил город Ад­риа­но­поль (ныне Эдир­не), в ко­то­рый в 1365 году пе­ре­нёс свою сто­ли­цу. В 1366 году об­ло­жил сер­бов да­нью. В 1371 году раз­бил вой­ско объ­е­ди­нён­ной хри­сти­ан­ской коа­ли­ции в бит­ве при Ма­ри­це. В 1383 году при­нял ти­тул сул­та­на.

Про­во­дил по­ли­ти­ку, на­прав­лен­ную на ук­реп­ле­ние центральной вла­сти. Раз­де­лил свои вла­де­ния на две про­вин­ции - Ру­ме­лию и Ана­то­лию. Ши­ро­ко ис­поль­зо­вал ви­зантийские тра­ди­ции государственного уп­рав­ле­ния, при­бе­гал к по­мо- щи при­няв­ших ис­лам греков.

Счи­та­ет­ся ос­но­ва­те­лем ин­сти­ту­тов ди­ва­на, ка­зи­аске­ров (выс­ших су­дей) и сис­те­мы ти­ма­ров. По не­ко­то­рым дан­ным, так­же яв­ля­ет­ся соз­да­те­лем кор­пу­са яны­чар и сис­те­мы дев­шир­ме. В 1385 году за­хва­тил Со­фию, в 1386 году - Ниш и при­со­еди­нил к им­пе­рии боль­шин­ст­во болгарских зе­мель.

В 1386 году (по другим дан­ным, в 1387 или 1388 годах) по­тер­пел по­ра­же­ние от сер­бов в бит­ве при Плоч­ни­ке. Убит сербским дво­ря­ни­ном Ми­ло­шем Оби­ли­чем, про­брав­шим­ся во вре­мя Ко­сов­ской бит­вы 1389 года в ша­тёр Мурада I.