МОСХОПУЛ МАНУИЛ

МОСХОПУЛ МАНУИЛ - ви­зантийский пи­сатель и фи­ло­лог.

Био­гра­фия Мосхопула ре­кон­ст­руи­ру­ет­ся главным образом на ос­но­ва­нии его эпи­сто­ляр­но­го на­сле­дия. Со­хра­ни­лось 8 пи­сем Мосхопула, из ко­то­рых сле­ду­ет, что он был пле­мян­ни­ком ви­зантийского ин­тел­лек­туа­ла Ни­ки­фо­ра Мос­хо­пу­ла, ти­ту­ляр­но­го ми­тро­по­ли­та Крит­ско­го (про­жи­вав­ше­го в Кон­стан­ти­но­по­ле, по­сколь­ку Крит был за­хва­чен ве­не­ци­ан­ца­ми). Мосхопул по­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в шко­ле Мак­си­ма Пла­ну­да. В конце 1305 - начале 1306 года ока­зал­ся про­тив сво­ей во­ли во­вле­чён в за­го­вор про­тив императора Ан­д­ро­ни­ка II Па­лео­ло­га и был аре­сто­ван. Об­стоя­тель­ст­ва кон­чи­ны Мосхопула не­из­вест­ны.

Боль­шой по­пу­ляр­но­стью поль­зо­вал­ся со­став­лен­ный Мосхопулом в фор­ме во­про­сов и от­ве­тов учеб­ник греческого языка «Грам­ма­ти­че­ские во­про­сы» («’Ερωτήματα γραμματιϰά»; со­хра­ни­лось свыше 250 спи­сков; впер­вые опубликован в 1493 году). Основной за­слу­гой Мосхопула счи­та­ет­ся его дея­тель­ность по из­да­нию, ком­мен­ти­ро­ва­нию и па­ра­фра­зу ан­тич­ных со­чи­не­ний: олим­пий­ских од Пин­да­ра (к Мосхопулу вос­хо­дят около 60 спи­сков), тра­ге­дий Со­фок­ла («Аякс», «Элек­тра», «Царь Эдип») и Ев­ри­пи­да («Ге­ку­ба», «Орест», «Фи­ни­ки­ян­ки»), двух пер­вых пе­сен «Илиа­ды», «Кар­тин» Фла­вия Фи­ло­ст­ра­та Стар­ше­го, про­из­ве­де­ний Фео­кри­та и Ари­сто­фа­на («Плу­тос»).

Схо­лии Мосхопула слож­но под­да­ют­ся вы­чле­не­нию сре­ди ком­мен­та­ри­ев древних ви­зантийских фи­ло­ло­гов (Мак­си­ма Пла­ну­да, Ди­мит­рия Трик­ли­ния). Сре­ди других со­чи­не­ний Мосхопула: трак­тат о ма­гических квад­ра­тах, от­ра­зив­ший силь­ное влия­ние арабской ма­те­ма­тической тра­ди­ции; рас­су­ж­де­ние о воз­ник­но­ве­нии го­су­дар­ст­ва и ви­дах при­ся­ги им­пе­ра­то­ру; ан­ти­ла­тин­ское бо­го­слов­ско-по­ле­мическое со­чи­не­ние, вы­звав­шее рез­кую кри­ти­ку со сто­ро­ны сто­рон­ни­ка цер­ков­ной унии Ге­ор­гия Ме­то­хи­та (не из­да­но); при­ло­же­ние к учеб­ни­ку грам­ма­ти­ки «О грам­ма­ти­че­ских за­мет­ках» («Περὶ σχεδῶν », до 1289 года); кни­га об ио­ническом диа­лек­те греческого языка, а так­же сбор­ник за­га­док.

Издания:

Le traité de M. Moschopoulos sur les carrés magiques: Texte grec et traduction / Ed. M. P. Tannéry // Annuaire de l’Association pour l’encouragement des études grecques en France. P., 1886. Vol. 20;

Levi L. Cinque lettere inedite di E. Moscopulo // Studi Italiani di Filologia Classica. 1902. Vol. 10.