МАНУИЛ III ВЕЛИКИЙ КОМНИН
МАНУИЛ III ВЕЛИКИЙ КОМНИН - трапезундский император (1390-1417 годы).
Сын Алексея III Великого Комнина и Феодоры Кантакузины.
В конфликте между Тимуром и Баязидом I встал на сторону последнего, за что ему был возвращён захваченный незадолго до этого османами Керасунт (1400/01 годы). Перед битвой между войсками Баязида I и Тимура при Анкаре (1402 год) последний, угрожая вторжением, вынудил Мануила III Великого Комнина подчиниться; некоторое время после этого Трапезунд упоминается как часть «западного удела» Чагатаидов (Джагатаидов).
При Мануиле III Великом Комнине возобновились регулярные торговые связи с Венецией и договором 1396 года были подтверждены привилегии венецианской фактории в Трапезунде.
Потерпел поражения в войнах с генуэзцами в 1406 и 1415-1417 годы и обязался выплатить значительные репарации.
Византийский император Мануил II Палеолог прислал Мануилу III Великому Комнину несколько своих сочинений.
Между Мануилом III Великим Комнином и его сыном и соправителем Алексеем IV Василием Великим Комнином неоднократно вспыхивали конфликты; испанский писатель и путешественник П. Тафур, посетивший Трапезунд в 1438 году, писал, что Алексей сблизился с османским султаном Мехмедом I и воцарился, убив отца, однако анонимный продолжатель хроники Михаила Панарета сообщает о кончине Мануила III Великого Комнина 5 марта 1417 года после 27 лет царствования.