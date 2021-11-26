МАНУИЛ II ПАЛЕОЛОГ

МАНУИЛ II ПАЛЕОЛОГ - ви­зантийский им­пе­ра­тор (1391-1425 годы).

2-й сын Ио­ан­на V Па­лео­ло­га и Еле­ны Кан­та­ку­зи­ны.

С 1369 года на­ме­ст­ник Фес­са­ло­ни­ки, в 1371 году вы­зво­лил от­ца из Ве­не­ции, где тот был за­дер­жан за дол­ги. В 1373 году объ­яв­лен со­пра­ви­те­лем и на­след­ни­ком вме­сто осу­ж­дён­но­го за мя­теж стар­ше­го бра­та Ан­д­ро­ни­ка IV Па­лео­ло­га; по­сле пе­ре­во­ро­та Ан­д­ро­ни­ка вме­сте с от­цом и млад­шим бра­том Фео­до­ром на­хо­дил­ся в тюрь­ме (1376-1379 годы). В 1381 году, от­стра­нён­ный от на­сле­до­ва­ния, бе­жал в Фес­са­ло­ни­ки, где пра­вил как не­за­ви­си­мый им­пе­ра­тор до 1387 года, ко­гда этот го­род был взят тур­ка­ми по­сле 5-лет­ней оса­ды. Уда­лил­ся на Лем­нос, за­тем на Ро­дос к гос­пи­таль­е­рам; в 1390 году под­дер­жал от­ца в кон­флик­те с Ио­ан­ном VII, сы­ном Ан­д­ро­ни­ка; в 1391 году уна­сле­до­вал пре­стол. В 1392 году же­нил­ся на Еле­не, до­че­ри Кон­стан­ти­на Дра­га­ша, сербского вла­де­те­ля в Ма­ке­до­нии; имел от неё 10 де­тей.

Как и отец, Мануил II Палеолог был вы­ну­ж­ден при­зна­вать сю­зе­ре­ни­тет ос­ман­ско­го сул­та­на, уча­ст­во­вать в его во­енных кам­па­ни­ях и яв­лять­ся к не­му на суд. Раз­гро­мив Бол­га­рию, Бая­зид I ре­шил по­кон­чить с Ви­зан­ти­ей и при­сту­пил к оса­де Кон­стан­ти­но­по­ля (1394-1401 годы). На­де­ж­ды на во­енную по­мощь За­па­да рух­ну­ли по­сле раз­гро­ма тур­ка­ми фран­ко-гер­ма­но-венгерской коа­ли­ции под Ни­ко­по­лем (1396 год). По­езд­ка Мануила II Палеолога за по­мо­щью в Ита­лию, Фран­цию и Анг­лию (1399-1403 годы) не при­нес­ла ре­зуль­та­тов. Но Бая­зид I снял оса­ду из-за на­ше­ст­вия Ти­му­ра, а по­сле раз­гро­ма при Ан­ка­ре (1402 год) ос­ман­ское го­су­дар­ст­во рас­па­лось. Поль­зу­ясь си­туа­ци­ей, пле­мян­ник Мануила II Палеолога Ио­анн VII, обо­ро­няв­ший Кон­стан­ти­но­поль в от­сут­ст­вие им­пе­ра­то­ра, су­мел вер­нуть Фес­са­ло­ни­ки (1403 год), где пра­вил до сво­ей кон­чи­ны (1408 год) с ти­ту­лом «ва­си­лев­са Фес­са­лии». Под­дер­жав в ос­ман­ской меж­до­усо­би­це Мех­ме­да I, Мануил II Палеолог до­бил­ся вре­мен­но­го ос­лаб­ле­ния турецкой уг­ро­зы и за­нял­ся ук­ре­п­ле­ни­ем Ко­ринф­ско­го пе­ре­шей­ка, что­бы сде­лать ви­зантийские вла­де­ния на Пе­ло­пон­не­се (дес­по­тат Мо­рея) опор­ной ба­зой го­су­дар­ст­ва. В 1421 году, по­сле апо­п­лек­сического уда­ра, Мануил II Палеолог пе­ре­дал государственные де­ла сы­ну Ио­ан­ну VIII Па­лео­ло­гу , на­зна­чив его сво­им со­пра­ви­те­лем. Пе­ред кон­чи­ной при­нял мо­на­ше­ст­во, по­хо­ро­нен в монастыре Пан­то­кра­то­ра.

Мануил II Палеолог от­ли­чал­ся раз­но­сто­рон­ней об­ра­зо­ван­но­стью и ин­те­ре­сом к нау­кам. Сре­ди его со­чи­не­ний - пе­ре­пис­ка, бо­го­слов­ские трак­та­ты (в том числе «Диа­лог с пер­сом» - по­ле­ми­ка с му­суль­ман­ст­вом), ри­то­рические уп­раж­не­ния, ре­чи. Не­смот­ря на тес­ные кон­так­ты с латинским ми­ром, им­пе­ра­тор не был скло­нен к ус­туп­кам в ре­лигиозной сфе­ре и счи­тал унию опас­ной.

В 1411 году Мануил II Палеолог ус­та­но­вил ди­на­стический со­юз с Мо­ск­вой, же­нив на­след­ни­ка Ио­ан­на VIII на до­че­ри Ва­си­лия Дмит­рие­ви­ча Ан­не. Другой сын Мануила II Палеолога, Фо­ма, был от­цом Зои Па­лео­лог, бу­ду­щей суп­ру­ги Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча.

Сочинения:

Dialoge mit einem «Perser» / Hrsg. E. Trapp. W., 1966;

The letters / Ed. G. T. Dennis. [Wash.], 1977.