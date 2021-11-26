ЛАЗАРЬ ХРЕБЕЛЯНОВИЧ
ЛАЗАРЬ ХРЕБЕЛЯНОВИЧ - сербский князь в 1371-1389 годах.
Из знатного рода, сын Прибаца Хребеляновича, придворного сербского короля Стефана Душана. Поступил на дипломатическую службу к Стефану Душану, затем стал его воеводой. С воцарением Стефана Уроша V (1355-1371 годы) владел обширными территориями и имел титулы Новобрдского и Топлицко-Полимского, а затем Рудницкого и Моравского князя.
С провозглашением вторым сербским царём Вукашина (1365-1371 годы) поддержал Стефана Уроша V. После смерти последнего и поражения Вукашина в 1371 году в битве против турок при Черномене попытался объединить сербские земли, заручившись поддержкой венгерского короля Лайоша I Великого и признав себя его вассалом. Столицей государства Лазарь стал основанный им город Крушевац. В 1373 году в союзе с боснийским баном Твртко I разгромил войско сербского жупана Николы Алтомановича, после чего присоединил к своим владениям области Ужице и Рудник.
К концу 1370-х годов под властью Лазаря находились все северные и центральные сербские земли, сам он именовался «Стефаном великим князем Лазарем» и носил титул «благоверного и самодержавного господаря Сербии и Приморья». Легитимность его власти придавал брак с Милицей из династии Неманичей. Породнившись с правителями соседних государств, Лазарь упрочил международные позиции Сербии.
Покровительствовал Сербской православной церкви, основал ряд храмов и монастырей, в т. ч. церковь Святого Стефана в городе Крушевац (Лазарица), монастырь Раваница. В 1375 году способствовал признанию Константинопольским патриархатом Сербского патриархата. В 1386 году нанёс поражение турецким силам под Плочником. Возглавил объединённое войско сербов и боснийцев в Косовской битве 1389 года. Тяжело раненный, был взят в плен турками и обезглавлен. Около 1390-1391 годов причислен к лику святых как великомученик.