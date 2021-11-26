КАПЫКУЛУ

КАПЫКУЛУ - в Ос­ман­ской им­пе­рии сис­те­ма ис­поль­зо­ва­ния лиц раб­ско­го ста­ту­са на государственной и во­енной служ­бе.

На­ча­ла фор­ми­ро­вать­ся с конца XIV века в пе­ри­од прав­ле­ния Бая­зи­да I. Соз­да­ние сис­те­мы Капыкулу бы­ло обу­слов­ле­но тем, что преж­ние ис­точ­ни­ки по­пол­не­ния не обес­пе­чи­ва­ли по­треб­но­стей ар­мии и рас­ши­ряв­ше­го­ся административного ап­па­ра­та. Капыкулу на­би­ра­лись из де­тей и юно­шей, по­сту­пав­ших в рас­по­ря­же­ние ос­ман­ских вла­стей в ре­зуль­та­те взи­ма­ния с хри­сти­ан­ско­го на­се­ле­ния Бал­кан «жи­во­го на­ло­га» (дев­шир­ме). Бу­ду­щие «го­су­да­ре­вы ра­бы» под­вер­га­лись на­сильственному оту­ре­чи­ва­нию и ис­ла­ми­за­ции, для че­го их обыч­но на­прав­ля­ли в ту­рец­кие, пре­имущественно сель­ские, се­мьи в Ма­лой Азии, где они ис­поль­зо­ва­лись на различных ра­бо­тах, главным образом в сельском хозяйстве. Че­рез несколько лет из них от­би­ра­ли кан­ди­да­тов для служ­бы при дво­ре, в вой­ске или в сул­тан­ских мас­тер­ских. Капыкулу час­то ста­но­ви­лись осо­бо при­бли­жён­ны­ми сул­та­на и под­ни­ма­лись до са­мых вы­со­ких по­стов в го­су­дар­ст­ве. Ис­поль­зо­ва­ние Капыкулу на государственной служ­бе спо­соб­ст­во­ва­ло ут­вер­жде­нию ав­то­кра­тических на­чал ос­ман­ско­го по­ли­тического ре­жи­ма и по­зво­ля­ло сул­та­ну эф­фек­тив­но про­ти­во­дей­ст­во­вать се­па­ра­тист­ским уст­рем­ле­ни­ям про­винциальных пра­ви­те­лей. Вой­ско­вой кор­пус Капыкулу, со­сто­яв­ший из яны­ча­ров, кон­ни­цы, ар­тил­ле­рии , вспо­мо­гательных под­раз­де­ле­ний и мно­го­численных не­ком­ба­тан­тов, об­слу­жи­вав­ших как бое­вые под­раз­де­ле­ния, так и двор са­мо­го сул­та­на, по­сте­пен­но стал главной удар­ной си­лой ос­ман­ской ар­мии (к концу XVII века на­счи­ты­вал около 80 тысяч человек).

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