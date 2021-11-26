КАЛЛИКСТ III

Калликст III (лат. Calliхtus; Алонсо ди Борджа (Борха)) (31.12.1378, Хатива — 06.08.1458, Рим) — первый римский папа из каталонского рода Борджа, правивший с 8 апреля 1455.

Получил степень доктора прав в университете Лериды. Сделал карьеру на службе арагонского и (с 1442) неаполитанского короля Альфонсо V, вместе с которым первоначально поддерживал антипапу Климента VIII, но затем способствовал примирению короля с папой Мартином V, а позднее с Евгением IV и преодолению церковного раскола. В 1429 был возведен в сан епископа Валенсии, а в 1444 — кардинала .

После избрания папой К. III направил свои усилия прежде всего на борьбу с турецкой угрозой и организацию крестового похода для отвоевания захваченного турками Константинополя . С этой целью он призвал объединиться всех католических правителей, ввел церковную десятину и организовал галерный флот при Римском престоле. Главным успехом крестоносцев стала победа под Белградом в июле 1456, по случаю которой папа сделал праздник Преображения 6 августа общецерковным и ввел обычай полуденного колокольного звона. Примерно в это же время завершился процесс по реабилитации Жанны д’Арк , начатый в 1455 с разрешения папы по ходатайству ее родственников.

Не будучи итальянцем, папа постарался обеспечить своих родственников владениями и титулами: одного из племянников, Педро Луиса, он назначил главнокомандующим церковных войск, правителем многих земель и префектом Рима. Двое других, Луис Хуан де Мила и Родриго, стали кардиналами (Родриго Борджа в 1492 был избран папой и правил под именем Александра VI ). Правление К. положило начало процветанию рода Борджа, из которого вышло немало светских и церковных сановников.

Ист.: Regesto iberico de Calixto III / Ed. J. Rius Serra. 2 vols. Barcelona, 1948—1958.

Лит.: Altisent Iové J. B. Alonso de Borja en Lérida (1408—1423), después papa Calixto III. Lérida, 1924; Brezzi P. La politica di Callisto III (Equilibrio italiano e difesa dell’Europa alla metà del sec. XV) // Studi Romani. T. 7. 1959. P. 31—41; Schüller-Piroli S. Die Borgia Päpste Kalixt III. und Alexander VI. München, 1980.