КАДИАСКЕР, КАЗАСКЕР

Кадиаскер, Казаскер — должность верховного судьи по военным и религиозным делам, первые сведения о которой в египетских источниках периода Омейядов датируются VIII в.

У Айюбидов институт К. получил распространение при правлении Салах ад-Дина в XII в. У анатолийских сельджуков первые сведения о К. появляются в середины XIII в. В Османской империи первый К. был назначен султаном Мурадом I в Бурсу в 1363 с широкими военными полномочиями и правом контроля над всеми остальными кади . С учреждением в XV в. института шейх-уль-ислама в ведении К. остались только военные тяжбы.

С расширением границ империи Мехмед II в 1481 ввел должности двух К.: Румелийского К., который ведал делами в европейских провинциях, и Анатолийского К., отвечавшего за азиатские и африканские части империи. Назначался К. на один год с возможностью продления срока полномочий. Оба К. входили в Государственный совет (Диван-и Хумаюн), где разбирали приходившие на рассмотрение судебные дела и жалобы; решение К. было окончательным. За исполнение своих обязанностей К. полагались земельные пожалования и регулярное жалование. При Сулеймане Кануни и Селиме II значение К. существенно снизилось на фоне колоссального влияния шейх-уль-ислама Эбусууд-эфенди. В середине XIX в. в результате реформ Махмуда II К. были выведены из Государственного совета, в 1914 должности Румелийского и Анатолийского К. были объединены, а в 1922 упразднены вместе с ликвидацией султаната кемалистами.

Лит.: Pakalın M. Z. Osmanlı tarih deyimleri ve terimleri. İstanbul, 1993. Inalcik H. The Ottoman Empire, The Classical Age, 1300—1600. London, 1973. Inalcik H., Quataert D. An Economic and Social History of the Ottoman Empire. Cambridge, 1994. Uzunçarşılı İ. H. Osmanlı devletinin merkez ve bahriye teşkilatı. Ankara, 1988. История Османского государства, общества и цивилизации. Т. 1. М., 2006.