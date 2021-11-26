ИВАН СРАЦИМИР

Иван Срацимир (болг. Иван Срацимир) (1324/25? г. Ловеч, Болгария — после 1396, г. Бурса, Турция) — правитель Видинского царства (1356 — после 1396).

Сын болгарского царя Ивана Александра (1331—1371) от первого брака с валашской княжной Феодорой. Еще в правление своего отца получил в удел Видинскую обл., располагавшуюся на северо-востоке страны. Возможно, в середине 1350-х проводил самостоятельную политику, поскольку на миниатюре Четвероевангелия 1355/56, выполненного по заказу Ивана Александра, среди членов царской семьи И. С. отсутствует. Согласно существовавшему обычаю, И. С., объявленный при жизни отца соправителем, имел все права на получение царского титула, что способствовало изменению статуса Видинской обл.: из апанажного владения она превратилась в царство. В 1365 оно было захвачено венгерским королем Людовиком I, И. С. и его семья (жена — Анна, дочь валашского князя Николая Александра; дети — Доротея и Константин) были принуждены принять католичество, уведены в плен и содержались в крепости Хумник. К 1370 благодаря помощи Ивана Александра, валашского воеводы Владислава и добруджанского деспота Добротицы власть И. С. была восстановлена. После смерти отца в 1371 И. С. провозгласил себя болгарским царем, сумел ненадолго захватить Тырново, вел борьбу с братом Иваном Шишманом за обладание Средцем (Софией). В 1381 он подчинил Видинскую митрополию Константинопольской патриархии, чем окончательно разорвал связь с Тырновским царством, где правил его младший брат. По просьбе И. С. митрополитом Видина был избран иеромонах Касиан, в 1392 его сменил ученик патриарха Евфимия Тырновского Иоасаф.

Во время османского завоевания болгарских земель И. С. формально принял положение турецкого вассала, участвовал в одном из походов султана Мурада в Малую Азию. В дальнейшем не всегда демонстрировал покорность туркам, что привело к размещению в Видине в 1391 турецкого гарнизона. Во время завоевания турками Тырнова и Никополя не оказал помощи своему брату Ивану Шишману. В 1394 отправил своего наследника Константина вместе с видинским митрополитом к турецким властям Тырнова, переговоры касались прав Видинской митрополии и закончились передачей мощей св. Филофеи, торжественно перенесенных в Видин. В 1396 поддержал поход против турок, который возглавил венгерский король Жигмонд, изгнал турецкий гарнизон из Видина и пропустил крестоносцев через свои территории. После битвы под Никополем, проигранной крестоносцами, Видин был взят турецкими войсками, И. С. попал в плен и был выслан в Малую Азию.

Лит.: Божилов И. Фамилията на Асеневци (1186—1460). Генеалогия и просопография. София, 1985.