ИОАНН VIII ПАЛЕОЛОГ

Иоанн VIII Палеолог (греч. Ἰωάννης Παλαιολόγος) (18.12.1392, Константинополь — 31.10.1448, Константинополь) — византийский император (1425—1448) из династии Палеологов .

Старший сын императора Мануила II Палеолога (1350—21.07.1425) и Елены Драгаш (ок. 1372 — 23.03.1450), дочери сербского князя Костантина Драгаша. В 1401 объявлен соправителем отца, из-за болезни которого постепенно стал фактическим правителем Византии. 19 января 1421 провозглашен «автократором», а Мануил II остался при нем соправителем. И. VIII был женат трижды. В 1414 (в 1411) на Анне (1393—1417), дочери московского великого князя Василия I . После ее смерти в 1421 женился на Софье, дочери Теодора II Палеолога, маркиза Монферратского. Став императором, оставил супругу в 1426, окончившую жизнь в монастыре. В 1427 вступил в брак с Марией Комниной, дочерью трапезундского императора Алексея IV Комнина. Детей ни в одном браке не было.

В период самостоятельного правления И. VIII в 1428—1432 войска под командованием его младшего брата, деспота Мореи Константина Палеолога (см. Константин XI Палеолог ) отвоевали у латинян фактически весь Пелопоннес, только четыре города — Аргос, Навплий, Кротон и Модона остались под протекторатом Венеции. Усилившийся натиск Османской империи заставил И. VIII искать союзников на западе. В 1424—1425 И. VIII посетил Венецию, Милан, Рим и Венгрию, где пытался найти поддержку. Одновременно велась дипломатическая подготовка унии между восточной и западной христианскими церквями. В 1437 И. VIII возглавил византийскую делегацию из высшего духовенства на Ферраро-Флорентийском соборе (1438—1445). Лично принимал участие в заседаниях собора, склоняя православных иерархов к компромиссному решению. В итоге византийская делегация вынуждена была уступить по всем принципиальным вопросам. Согласно подписанной 5 июля 1439 Флорентийской унии греки признавали Filioque, примат папской власти и учение о чистилище, хотя и сохранили все прежние права и привилегии восточных патриархов и архиереев, а также возможность причащения как на опресноках, так и на квасном хлебе.

До конца 1443 И. VIII оставался в Италии и вел переговоры о союзе против турок. 1 января 1443 папа Евгений IV издал буллу, провозглашающую начало крестового похода . Однако 10 ноября 1444 армия крестоносцев потерпела поражение под Варной, а в 1448 на Косовом поле была разбита венгерская армия. К концу правления И. VIII Византия оказалась в критическом положении, возможностей сдержать турок не осталось.

Лит.: Лебедев А. П. Исторические очерки состояния Византийско-восточной Церкви: от конца XI в. до середины XV в. СПб., 1998. С. 222—225; Удальцова З. В. Византийская империя в последнее столетие своей истории. Завоевания турок на Балканском полуострове. Византия и Запад // История Византии / Под ред. С. Д. Сказкина. Т. 3. М., 1967. С. 161—183. Nicol D.M. The Last Centuries of Byzantium: 1261—1453. London, 1972.