ИОАНН ЕВГЕНИК

ИОАНН ЕВГЕНИК (греч. ᾿Ιωάννης Εὐγενικός) - византийский писатель и церковный деятель, младший брат и сподвижник святого Марка Евгеника, митрополита Эфесского.

Родился в происходившей из Трапезунда семье известного гимнографа и руководителя одной из школ диакона, затем сакеллия церкви Святой Софии Георгия. Рано осиротел, воспитывался у брата в Константинополе; посещал знаменитую школу Иосифа Вриенния, затем отправился в Мистру, где его учителем был Георгий Гемист Плифон, а ближайшим другом - Виссарион Никейский. Стал патриаршим нотарием, с 1435 года - диакон и номофилакс. Был тесно связан с Георгием Схоларием (впоследствии патриарх Константинопольский Геннадий), с византийскими правящими и знатными семействами Палеологов , Великих Комнинов , Асанов, Гавров, Филантропинов, с князьями Феодоро (Мангупа) и др., множеству представителям которых посвятил монодии и эпитафии. Участник Ферраро-Флорентийского Собора, покинувший Феррару в сентябре 1438 года из-за нежелания участвовать в заключении унии. Корабль, на котором возвращался Иоанн Евгеник, попал в страшную бурю в Адриатике, и он едва спасся, перезимовал в Анконе и возвратился в Константинополь в мае 1439 года. В столице не скрывал антиуниатских взглядов, за что подвергся опале со стороны патриарха Митрофана II. В 1440 года отправился на Пелопоннес, деспоты которого подарили ему деревню Петрина близ Мистры. В 1446-1450 годах жил в Константинополе. Настойчиво добивался отвержения унии и покинул город в результате гонений. Посещал Афины и Трапезунд, император и митрополит которого не приняли унию. После 1450 года управлял делами Лакедемонской митрополии. Точно не установлено, был ли Иоанн Евгеник свидетелем взятия османами византийской столицы, но в 1453 году он написал монодию «На падение Великого Города».

Сочинения

1. «Опровержение (Антирритик) богохульного и ложного ороса, составленного на общем с латинянами соборе» (Τόμος καταλλαγῆς. 1694). Главное антилатинское сочинение Иоанна Евгеника., в котором параграф за параграфом опровергается «Декрет (орос) об унии с греками» от 6 июля 1439 года. «Опровержение...» значительно превосходит по объему другие тексты Иоанна Евгеника и является единственным для своего времени последовательным опровержением текста соборного определения. Существуют переводы небольших частей «Опровержения...» на латинский язык (XVII век), а также перевод на славянский, выполненный в XVII веке Евфимием Чудовским (ГИМ. Син. слав. № 57; Горский, Невоструев. Описание. Отд. 2. Ч. 3. С. 481-483).

2. Толкование Символа веры (не издавался; сохранился в рукописях: Paris. gr. 2075. Fol. 63-383v; Vindob. Phil. gr. 195 и неполная копия в Paris. Suppl. gr. 475). Помимо защиты невозможности прибавки к Никео-Константинопольскому Символу веры (против Filioque) в сочинении содержится также своеобразное толкование формы греческих букв слова ΑΜΗΝ (аминь), по выражению Петридиса «в самом настоящем византийском духе» (Pétridès. 1910. P. 113).

3. Ответ на затруднение великого дуки Луки Нотары: как апостол Фома смог реально прикоснуться к боку Спасителя, хотя Тело Христа уже было прославленным (Λάμπρος. 1912. Σ. 147-150).

Аскетические сочинения

1. «Увещание об исправлении жизни и о начале жития по Христу. К багрянородному деспоту Феодору, когда он возжелал монашеского образа» (Ibid. Σ. 67-111).

2. Сочинение о монашеской жизни, адресованное «брату Геннадию», то есть Георгию Схоларию, который принял монашество с именем Геннадий в 1450 году (Paris. gr. 2075. Fol. 191-198).

3. «О том, каким должен быть духовный отец» (Λάμπρος. 1912. Σ. 191-193). Согласно Иоанну Евгенику, духовное руководство происходит от миссии, порученной Иисусом Христом апостолам; оно требует, чтобы духовный отец помимо способности различать духов вел аскетическую жизнь; пример такой жизни не могут дать те исповедники, которые страдают чревоугодием и упиваются со своими чадами.

Таким образом, количество богословских и аскетических сочинений у Иоанна Евгеника невелико. В основном они написаны по конкретному случаю и адресованы конкретным лицам.

Гомилии

1. «На Вознесение» (Paris. gr. 2075. Fol. 338-342); 2. «На Молитву Господню» (Ibid. Fol. 385-393v; копия в Paris. Suppl. gr. 475. Fol. 112-131; в ркп. Vindob. Phil. gr. 195. Fol. 181-190 гомилия надписана именем святого Марка Евгеника); 3. «К наряжающимся женщинам» (изд. С. Евстратиадиса в: ΕΕΒΣ. 1931. Τ. 8. Σ. 42-46); 4. Панегирик великомученику Иакову Персянину (BHG, N 773e; изд.: Hanniсk. 1972), частицей мощей которого владел Иоанн Евгеник; 5. «Славословие Богу за церковное исправление» (Λάμπρος. 1912. Σ. 184-187). Гомилия представляет собой многократное возглашение радости, каждое из которых начинается со слов «Благословен Бог», в связи с отвержением унии в Морейском деспотате и возвращением в Православие большого числа людей; в ней декларировалось отделение от общения с офицальной униатской Церковью в Константинополе. «Славословие...» было произнесено в присутствии Димитрия Палеолога, стараниями которого состоялось это событие, и его жены Феодоры Асанины, «третьей и новой Феодоры», вероятно в Мистре между 1449 и 1453 годами. По словам Иоанна Евгеника, Димитрий исправил «братское падение», то есть обращение в унию императора Иоанна VIII или императора Константина XI Палеологов (Ibid. Σ. 184).

Гимнография

Занимает важное место в наследии Иоанна Евгеника; именно с нее Иоанн Евгеник начинает литературную деятельность. В этом жанре преуспели и его отец Георгий Евгеник, и брат святой Марк.

Перу Иоанна Евгеника принадлежат каноны мученику Евгению Трапезундскому (вместе с самогласнами), святому Иоасафу, благодарственный канон Божией Матери за спасение от кораблекрушения, службы святому Николаю Мирликийскому и святому Спиридону Тримифунтскому, мученику Философу, стихиры 8 гласов, предназначенные для пения на погребении епископов, монахов и священников, и др. (издания и рукописи см.: Stiernon. 1974. Col. 502). Однако наибольшую ценность имеет составленное Иоанном Евгеником Последование в честь святого Марка Эфесского (Pétridès. 1910). Входящий в Последование синаксарь является одним из основных источников биографии святого Марка. Иоанн Евгеник также принадлежит ряд молитв, 5 из которых были изданы преподобным Никодимом Святогорцем: «К Святой Единосущной Троице» (᾿Επιτομὴ ἐκ τῶν προφητανακτοδαβιτικῶν ψαλμῶν. Κωνσταντινούπολις, 1799. Σ. 87-88), «К Человеколюбивому Богу и Отцу» (Ibid. Σ. 124-127), «К Господу Иисусу Христу» (Ibid. Σ. 143-146), «К Святому Духу» (Ibid. Σ. 107-110), «К Богородице» (Ibid. Σ. 74-76). Молитвы «К святому Иоанну Златоусту» (написана по просьбе благочестивого христианина) и «К святой мученице царице Александре Римской» (составлена от лица, носящего имя святой) сохранились в рукописи Paris. gr. 1275. Fol. 395-395v (о других рукописях смотри также: Stiernon. 1974. Col. 503).

Риторические произведения

Иоанна Евгеника включают в первую очередь «царские речи», эпитафии, монодии и экфрасисы. Именно в них более всего проявилось литературное мастерство Иоанна Евгеника. Число риторических произведений Иоанна Евгеника весьма значительно - 8 «царских речей», 5 монодий, 5 эпитафий, 6 экфрасисов. Все они изданы С. Ламбросом, кроме «Монодии на падение Фессалоники», сохранившейся лишь частично (фрагмент содержится в рукописи Ath. Vatop. 461).

Речи Иоанна Евгеника посвящены членам правящего дома Палеологов. Эти речи можно разделить на богословские и утешительные.

Богословские речи выделяются в отдельную подгруппу на основании их содержания. Одна из них посвящена описанию возвращения Иоанна Евгеника из Италии и спасению от бури во время этого опасного путешествия (Λάμπρος. 1912. Σ. 271-314). Помимо того, что речь содержит важную биографическую информацию, она является благодарственным обращением к Богу за спасение и размышлением о Его Промысле. Две другие относятся к основной теме Иоанна Евгеника - борьбе с унией. Одна из них адресована императору от лица всей православной партии (Ibid. Σ. 151-153). Она была произнесена Иоанном Евгеником после Ферраро-Флорентийского Собора и скорее всего перед императором Константином XI, а не перед императором Иоанном VIII. М.М. Бандиленко предполагает, что эта речь посвящена императору Иоанну VIII и была произнесена Иоанном Евгеником во время Ферраро-Флорентийского Собора (Бандиленко. 2000. С. 71). Однако данное предположение представляется не вполне правдоподобным. Речь разделена на 4 части: краткое изложение православного учения об исхождении Святого Духа; опровержение Filioque; обвинение латинян в нежелании идти навстречу церковному Преданию, которое отстаивается православными; отлучение униатов от общения за согласие с неправильным учением. Еще одна богословская речь адресована деспоту Димитрию Палеологу. Она является благодарением Богу и отчасти деспоту за «исправление церковных дел», то есть за победу над сторонниками новшеств в Морейском деспотате . Кульминация речи - описание небесного торжества по поводу возвращения отпавших от Церкви. Затем восхваляется семья деспота Феодора, Иоанн Евгеник призывает его и впредь следовать акривии в церковных делах.

Утешительные речи Иоанна Евгеника по лексике и содержанию близки к монодиям и эпитафиям и являются, по выражению А. Сидераса, «траурными произведениями» (Sideras. 1994). Иоанн Евгеник утешает своих друзей в смерти жены (речь к деспоту Константину) или матери (речи к Феодоре Асанине и деспоту Димитрию). В них содержится множество библейских цитат и аллюзий. Восхваляется родственная любовь, и значительная часть текста передается как бы от лица покойного. Иоанн Евгеник выражает свое отношение к смерти, которая является для него частью Промысла Божия, следствием греха Адама и одним из законов природы, оплакивать которую без меры вряд ли имеет смысл. При всем этом Иоанн Евгеник не забывает напомнить своим адресатам, что судьба православной партии находится в значительной степени в их руках.

Сохранилось 4 стихотворные эпитафии Иоанна Евгеника, притом что изначально их было 6. Как показала Бандиленко, все эпитафии Иоанна Евгеника имеют одинаковую структуру и в них используются одни и те же приемы. В них содержатся «вступление - обращение к зрителю или художнику в форме вопроса, основная часть - энкомий, заключение - память родственников» (Бандиленко. 2000. С. 80). Все они написаны восьмисложником. Вершиной этого жанра у Иоанна Евгеника был «Эпитафий княжичу» (Λάμπρος. 1912. Σ. 215-218), умершему в младенчестве Алексею, сыну мангупского князя Иоанна. Здесь есть явные автоцитаты - в «Эпитафий княжичу» перенесены 14 строк из «Эпитафия Асану» и 8 - из «Эпитафия Леонтарию» (Бандиленко. 2000. С. 82).

Подобные автоцитаты присутствуют и в монодиях - риторических плачах по усопшим. Монодии Иоанна Евгеника подразделяются на 2 группы - оплакивание смерти человека (2 сочинения) и оплакивание гибели города (3 сочинения). Монодии построены целиком на мотиве плача, при этом им также свойствен энкомиастический характер - восхваление почившего. Монодии состоят преимущественно из кратких, в основном вопросительных или восклицательных предложений. Мотивы горя и восхваления чередуются, создавая таким образом песенный ритм.

Наибольшую известность приобрела монодия Иоанна Евгеника «На падение Великого Города», написанная вскоре после падения Константинополя. Греческий текст монодии сохранился в 4 рукописях (изначально их было по крайней мере 8). По мнению Б.Л. Фонкича, черновой вариант монодии был составлен в июне 1453 года, а окончательный, беловой - в июле-декабре того же года (Фонкич. Иоанн Евгеник. 1999. С. 281). В 60-х годах XV века был сделан древнерусский перевод монодии, что свидетельствует о ее популярности далеко за пределами павшей Византии. На древнерусской почве монодия дошла в 9 рукописях, всегда соседствуя с «Историей Иудейской войны» Иосифа Флавия (Мещерский. 1953). В рукописи ГИМ. Син. греч. № 770, XVI-XVII вв., монодия даже была по ошибке озаглавлена как «Рыдание о запустении великого града Иерусалима». Позже цитаты из монодии окажутся в русском тексте XVII века «Плач о пленении и конечном разорении Московского государства».

До настоящего времени дошло 8 экфрасисов Иоанна Евгеника.: 4 географических и 4 описывающих природу или предмет искусства (Pétridès. 1910. P. 114). По мнению К. Крумбахера, в этом жанре Иоанн Евгеник с особой тщательностью и мастерством подражает Филострату (Krumbacher. Geschichte. S. 495). Все топографические экфрасисы имеют одинаковую структуру: описываются местоположение, преимущества климата, краткая история места и его небесного покровителя, природа окрестностей, флора, фауна, вид города и его хозяйственная жизнь. В них прослеживаются общность приемов и автоцитаты.

Сочинения:

όμος καταλλαγῆς. ᾿Ιάσσοι, 1694. Σ. 206-273;

Λάμπρος Σπ. Παλαιολόγεια κα Πελοποννησιακά. ᾿Αθῆναι, 1912. Τ. 1. Σ. 47-218;

Λαψίδης Ο. ᾿Ιωάννου τοῦ Εὐγενικοῦ ὁποῖον χρὴ εἶναι τὸν πνευματικὸν πατέρα // ᾿Αρχεῖον ᾿Εκκλησιαστικοῦ κα Κανονικοῦ Δικαίου. 1957. Τ. 12. Σ. 191-193.

Дополнительная литература:

PLP, N 6189; Pétridès S. Les oeuvres de Jean Eugénikos // EO. 1910. Vol. 13. P. 111-114;

Мещерский Н. А. «Рыдание» Иоанна Евгеника и его древнерусский перевод // ВВ. 1953. Т. 7. С. 72-86; Дуйчев И. О древнерус. переводе «Рыдания» Иоанна Евгеника // ВВ. 1957. Т. 12. С. 198-202;

Hannick C. L'éloge de Jacques le Perse par Jean Eugenikos // AnBoll. 1972. Vol. 90. P. 261-287;

Stiernon D. Jean Eugénicos, écrivain byzantin, vers 1400-1455 // DSAMDH. 1974. T. 8. Col. 501-506.