АРМАТОЛЫ

Греческая милиция в период османского порабощения Греции.

Новогреч. armatoloi, от ит. armato — «вооруженный человек» и тур. аффикса li. Истоки этой организации уходят в византий­ский период, когда на определенную часть населения Греции возлагались некоторые военные и полицейские функции. Подразделения А. были уполномочены властями Османской империи поддерживать порядок и охранять безопасность торговых путей в определенном районе (арматолуке). Эти административные единицы создавались в горных областях Греции, где был высок уровень бандитизма. Первый отряд внутренней стражи был образован в середине XV в. в Фессалии (Аграфа), затем они стали создаваться в других частях Греции (Македонии, Эпире). Население арматолуков выплачивало командирам (капитанам) отрядов А. жалованье за службу. Должность капитанов становилась наследственной, и они превращались во влиятельных лиц, управляя своими арматолуками как личными владениями. В XVIII в. число арматолуков достигло 17, а в начале XIX в. — 19. А. были нацелены на борьбу с греческими партизанами — клефтами , однако грань между ними была весьма подвижной и условной: турки, не способные справиться с клефтами, были вынуждены легализовать некоторые из их отрядов, поручив им охрану порядка. Отряды А. были организованы почти так же, как отряды клефтов, командовал ими обычно прежний клефт. А. и клефты сыграли важную роль в войне за независимость Греции (1821—1829) , став костяком повстанческих сил. После освобождения Греции от османского господства и создания в 1830 независимого греческого государства часть А. вошла в состав его вооруженных сил.

Автор статьи: Исаева О.Н.

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