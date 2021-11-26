АНКАРСКАЯ БИТВА 1402

Сражение 28 (20) июля между войсками среднеазиатского эмира Тимура и турецкого султана Баязида I .

В основе конфликта лежало соперничество за господство в мусульманском мире. Поводом к битве, состоявшейся в долине Чубук, послужил захват Тимуром в августе 1400 Сиваса (Центр. Анатолия). Одной из важнейших причин поражения султана Баязида I явился переход на сторону Тимура правительства анатолийских бейликов, которым Тимур пообещал восстановление их независимости. Баязид I был взят в плен, где умер в 1403. Основной результат битвы — распад азиатской части Османского государства на княжества, а также восстания покоренных ранее турками народов на Балканах. Начавшийся кризис, который фактически привел к временному исчезновению империи, осложнялся междоусобной борьбой сыновей Баязида за престол и восстанием под руководством шейха Бедреддина Симави (1415–1416).

Автор статьи: Шестаков Н.Р.

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