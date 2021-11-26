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АКЫНДЖИ (от тур. акын ‒ набег)
Воины легких конных отрядов, действовавших самостоятельно или в авангарде османских войск, осуществляя набеги или разведку на территорию противника.
Набирались из тюркских племен Малой Азии и составляли отдельные отряды — оджаки. Сыграли важную роль в начальный период османской экспансии на Балканах. Позже значение А. уменьшилось, поскольку их роль взяли на себя отряды крымских татар.
Автор статьи: М. С. Мейер.
© Российская Историческая Энциклопедия
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