АГА (тюрк. ‒ господин, старший брат)

Военный титул ( Османская империя ), которым называли командира корпуса или командующего крупными подразделениями янычарского корпуса, начальник некоторых групп придворных слуг.

Иногда А. именовали главного писца янычаров, некоторых чиновников в провинции. После ликвидации янычар титулом А. стал обозначаться младший и средний офицерский состав османской армии. К концу XIX — началу XX в. социальная значимость этого титула изменилась — его применяли в целом к военнослужащим. В Иране А. называли служащих высшего ранга, военных и штатских, иногда даже слово А. присоединялось к титулу членов шахской семьи. В современной Турции А. используется как обращение к зажиточным землевладельцам, иногда — как составная часть имени.

Автор статьи: Е. М. Иванникова.

© Российская Историческая Энциклопедия