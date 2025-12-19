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Рыцарство Православной Сербской Империи В период с VII по XIII века на Балканском полуострове развернулась борьба за доминирование между двумя могущественными силами. Одной из них было Болгарское государство, известное в историографии как Первая Болгарская империя, а позднее и Вторая Болгарская империя, являвшаяся ее преемницей. Другим гегемоном выступала Восточная Римская империя, которую мы знаем как Византия. Эти государства были вовлечены в продолжительные конфликты, вошедшие в историю как болгаро-византийские войны. Однако к XIV веку оба эти игрока средневековой геополитики утратили былое могущество. Баланс сил на Балканах начал меняться с появлением нового, амбициозного претендента на лидерство. Но прежде чем перейти к нему, стоит вспомнить истоки…