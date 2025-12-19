0 видео из 0

В Австрии 14-го века жил в семье рыцарей мальчик Палман Брахт и родился он с заячьей губой, однако его отец был достойным человеком и устроил его пажом к Герцогу Австрийскому. Мальчик рос и в 16 лет получил рыцарский титул, а также безумно влюбился в одну загадочную дворянку, чье имя история не сохранила. Получив от нее отказ, он отправился к Венецианским врачам, чтобы пройти через сложную операцию по исправлению дефекта на лице, а вы знаете, как плохо было тогда с медициной, если заноза могла отправить тебя к Святому Петру. Но удача, Божья Воля, Чудо! Рыцарь выжил и вернулся на родину, но и снова его сердце пронзил отказ красавицы-дворянки. Тогда он отправился путешествовать по всей Европе и участвовал в рыцарских турнирах, которые тогда мало чем отличались от настоящих сражений, и покрыл себя славой поединщика. Вернувшись, он снова получил отказ и не было конца и края его горю. Не утихала боль, и решил рыцарь найти славную кончину на Святой земле, по пути остановившись в маленьком королевстве Сербия, где Воля Господа свела его с молодым принцем, что предложил ему стать телохранителем монаршей особы. Знал ли он, что вместе они превратят маленькое королевство в Великую империю? Красивая история, жаль, что неправда. Но и правдивая история, основанная на сухих исторических фактах, была не менее эпична! Узнайте о судьбе талантливого австрийского наемника, ставшего правой рукой сербского правителя! Палман не только возглавлял личную гвардию и одерживал победы в многочисленных сражениях, но и блистал на дипломатическом поприще, ведя переговоры с Габсбургами и Папскими землями!