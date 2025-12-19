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Представители как Духовенства, так и Рыцарства, записывали свои мысли о том, каким должно быть рыцарство. Какие то были из них полны идеалистических представлений, которые больше похожи на пафосные романы, но были и самые настоящие ветераны боевых действий, такие как Жофруа де Шарни и его книга "Livre de chevalerie". Участвовал в экспедициях 1337 года в Лангедок и Гиень. Сражался с англичанами во Фландрии в 1340 В 1341 служил в Анжере под командованием Иоана 2 Доброго, будущего Короля Франции. Командовал второй колонной войск Шарля де Блуа в битве при Морле, где был взят в плен. После выкупа участвовал в крестовом походе против захваченной турками Смирны. В 1355 году Король доверил ему несение Королевской Орифламмы – знамени Французских королей. С этой орифламой в руках, как говорят источники, он и погиб в битве при Пуатье, защищая короля.