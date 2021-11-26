ЖAУМЕ IV МАЛЬОРКСКИЙ, ХАЙМЕ IV

Жауме IV Мальоркский, Хайме IV (катал. Jaume IV исп. Jaime IV) (1336, Монпелье — 20 января 1375, Сория, Кастилия) — номинальный король Мальорки (Майорки).

Номинальный граф Руссильона и Сердани (с 1349), номинальный князь Ахейского княжества (Мореи) (с 1349), король-консорт Неаполя (с 1363).

Сын Жауме III Мальоркского . После поражения и гибели отца (1349) до 1362 содержался в плену в Барселоне, не желая отказываться в пользу Педро IV от королевства Мальорки. В 1362 с помощью регента кафедрального собора в Барселоне, подкупив охранников и убив алькаида, бежал в Неаполь. Там в 1363 женился на Джованне I Неаполитанской (к тому времени дважды вдове), которая согласилась на брак при условии, что супруг не будет вмешиваться в управление ее королевством. Не расставаясь с идеей вернуть Мальорку и запиренейские владения, Ж. IV М. вскоре покинул Неаполь и отправился в Англию, где был тепло принят королем Эдуардом III .

Вместе с сыном короля Эдуардом Вудстоком («Черным принцем») участвовал на стороне Педро I Кастильского в так называемой Войне двух Педро (1356—1369, между Педро I Кастильским и Педро (Пере) IV Арагонским) за кастильский престол. После битвы при Нахере (1367) попал в плен к инфанту Энрике (брату Педро I, будущему королю Энрике II), претензии которого на трон поддерживали арагонцы. За большую сумму был выкуплен женой и возвращен в Неаполь, откуда вскоре снова уехал, на этот раз на юг Франции для организации войны против Педро IV.

Собрав в Монпелье и Авиньоне около 6 тыс. наемников, Ж. IV М. вторгся в 1374 в Руссильон, затем перейдя Пиренейские горы, разоряя каталонские земли, дошел практически до Барселоны. С наступлением зимы и после ряда поражений от арагонцев вынужден был отступить и уйти в Кастилию, где был принят вошедшим на престол после убийства брата (1369) королем Энрике II, который после победы в междоусобной войне отказался от обещанных Арагонской Короне территориальных уступок, и теперь мог позволить себе предоставлять убежища ее врагам. В Кастилии Ж. IV М. вскоре умер от болезни (возможно, был отравлен). Перед смертью завещал наследственные номинальные права на Мальорку и запиренейские владения сестре Изабелле.

Лит.: Bisson Th. N. The Medieval Crown of Aragon: A Short History. Oxford, 2000.