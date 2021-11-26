ЖАН ДЕ ВЕНЕТ

Жан де Венет (Венетт, фр. Jean de Venette; настоящее имя — Жан Фийон (Jean Fillon) (ок. 1307, Венет, близ Компьеня — ок. 1370) — французский хронист.

Из крестьян. Монах нищенствующего ордена кармелитов . Стал приором монастыря кармелитов в Париже (1339), располагавшегося близ площади Мобер. Написал на французском языке в стихах «Житие трех Марий» (1347), где священное предание соседствует с легендами и бытовыми суевериями.

Автор хроники на латинском языке, освещающей события 1340—1368 на северо-востоке Франции. Ранее она считалась продолжением хроники Гильома из Нанжи, поскольку была найдена в рукописях этой хроники из скриптория в Сен-Дени; на деле никак с ней не связана. Хроника начата в 1345 и писалась с большими перерывами. Особую ценность представляют описания Ж. де В. эпидемии чумы ( «Черная смерть» 1348), событий Парижского восстания под предводительством Этьена Марселя (1356—1358) и Жакерии (1358).

Новаторство Ж. де В. как хрониста заключалось в ярко выраженном личностном характере его хроники. Это не было последовательной записью произошедших в стране событий, но описывалось лишь то, что автор видел или слышал сам либо узнал от людей, заслуживающих доверия. Описания событий автор сопровождал своим мнением и оценками; впервые исторический процесс приобрел драматические краски.

Хроника дает картину плачевного положения Франции в период Столетней войны (1337—1453). Ж. де В. выступал горячим защитником интересов народа, особенно крестьян, чьи бедствия и страдания он описывает с особенным сочувствием. Главным притеснителем народа он считал дворян, чье безответственное поведение и расточительный образ жизни повлекли неисчислимые бедствия для страны. Дворяне, по мнению автора, не выполнили своего главного долга — не защитили страну от англичан; грабили и разоряли народ не меньше, чем чужеземные войска; незаконно повышали поборы с крестьян, задавленных растущими налогами и короны. Неисполнение дворянами их долга перед народом оправдывает в его глазах возмущение крестьян, ставшее причиной Жакерии. Однако автор осуждал совершенные отрядами жаков убийства и разорения замков дворян. С тех же демократических позиций Ж. де В. описывал Парижское восстание, будучи его очевидцем: он осудил власти за отказ выполнить требования Генеральных Штатов (1356), поддерживал действия Этьена Марселя, но только до того, как тот перешел к убийствам и предательству интересов правящей династии. Взгляды Ж. де В. определялись монархизмом и чувством патриотизма: он отвергал притязания Эдуарда III на французский престол и осуждал пособников англичан. Он увековечил героическую борьбу отрядов крестьян против англичан в округе Компьеня (1359) во главе с народным богатырем Большим Ферре. Хроника Ж. де В. пользовалась большим авторитетом

Соч.: Chronique latine de Guillaume de Nangis, de 1113 à 1300, avec les continuations de cette chronique de 1300 à 1368 / Éd. par H. Géraud. 2 vols. Paris, 1843; The Chronicle of Jean de Venette, transl. by J. Birdsall, ed. by R. W. Newhall. New York, 1953; Chronique dite de Jean de Venette / Éd. et trad. par C. Beaune. Paris, 2011.

Лит.: Мелик-Гайказова Н. Н. Французские хронисты XIV в. как историки своего времени. М., 1970; Géraud H. De Guillaume de Nangis et de ses continuateurs // Bibliothèque de l’École des chartes. 1842. T. 3. P. 30—46.