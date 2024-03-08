УИКЛИФ, ДЖОН

Уи́клиф ( англ. Wycliffe, Wyclif) , Джон (1320-е, Йоркшир (?) — 31.12.1384, Латтеруорт) — теолог, философ, религиозный реформатор. Учился в университете в Оксфорде : магистр (к 1360), доктор теологии (1372 или 1373). С 1351 священник, владел бенефициями в Линкольншире, Бакингемшире, Лестершире; с 1362 каноник в Уэстбери-он-Трим (Глостершир). В 1374 У. вел переговоры с папскими представителями о выплатах английской церкви в пользу папы; в 1376 по инициативе Джона Гонта выступал по этому вопросу перед Королевским советом; в 1377 по требованию короля обосновал законность удержания выплат в пользу папы для нужд королевства. За крамольные проповеди был вызван на суд епископов в Лондоне. У. поддержали представители нищенствующих орденов, Джон Гонт и Генрих, лорд Перси. Несмотря на то, что взгляды У. были осуждены папой Григорием XI (22 мая 1377), расследованию препятствовали сначала Оксфордский университет, затем королевская семья. После допроса весной 1378 У. было запрещено пуб­лично обсуждать спорные вопросы, но других санкций не последовало. В мае 1381 университетская комиссия осудила взгляды У. на Евхаристию, не указав его имени. В 1382 одни постулаты У. были признаны еретическими, другие — ошибочными. По указу парламента от 26 мая 1382 проповедников, которые отстаивали запрещенные тезисы, надлежало заключать в тюрьму; 15 июня У. и его ученикам было запрещено проповедовать и преподавать. У. не участвовал в Уота Тайлера восстании 1381, хотя осуждал действия властей, которые привели к возмущению.

Уже в 1378–1380 учение У. распространилось на континент (Прага, Париж). В Англии последователи У., лолларды , подвергались преследованиям. В 1415 учение У. было осуждено на Констанцском соборе . Весной 1428 останки У. были эксгумированы, сожжены и развеяны.

У. — автор трактатов, сохранившихся в многочисленных авторских редакциях («О церкви», «О должности короля», «О власти папы», «О евхаристии», «Об истине Священного Писания», «О гражданской власти», «Триалог» и др.). Оригинальная богословская система У. во многом расходилась с учением Католической церкви. Земная институциональная церковь, по У., является лишь частью единой церкви Христовой, поэтому ее обычаи и установления не относятся ко всей церкви (в том числе к праведникам на небесах, душам в чистилище и людям, предопределенным к спасению). Сближение церкви с гражданской властью, возникшей в результате грехопадения, привело к проникновению в нее пороков (см. Константинов дар ). Для восстановления первоначальной чистоты церкви нужно лишить ее имущества (идеал «евангельской бедности»), запретить вредные способы обогащения духовенства ( индульгенции , паломничества и т. д.), поощрять физический труд священников и добровольные пожертвования мирян. Единственный источник вероучения — Священное Писание, его обязан знать и исполнять каждый христианин (У. выступал за перевод Писания на народный язык). Проповедь Евангелия — главная обязанность священников. У. не отвергал церковные институты и обряды, поскольку духовенство при условии правильного понимания и выполнения своих функций способствует «общему благу» людей. Однако институты и обычаи, не основанные напрямую на Писании ( папство , церковная собственность, молитва за умерших), У. рассматривал как бесполезные или вредные.

Соч. : Latin Works. 22 vols. London, 1883–1922.

Лит .: Hurley M. «Scriptura sola»: Wyclif and his Critics // Traditio. Vol. 16. 1960. P. 275–352; Сапрыкин Ю. М. Взгляды Джона Уиклифа на общность имущества и равенство // Средние века. Вып. 34. 1971. С. 163–189; Thomson W. R. The Latin Writings of John Wyclyf. Toronto, 1983; Wyclif in his Times / Ed. A. Kenny. Oxford, 1986; Evans G. R. John Wyclif: Myth and Reality. Downer’s Grove, 2006; A Companion to John Wyclif / Ed. I. C. Levy. Leiden, 2006. А. А. Анисимова .