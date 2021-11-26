ПАН

ПАН. В греческой мифологии божество рощ, лесов, полей, лугов, покровитель пастухов.

Сын Гер­ме­са и ним­фы Дрио­пы (по Ге­ро­до­ту и Апол­ло­до­ру, сын Гер­ме­са и Пе­не­ло­пы). Ро­дил­ся с коз­ли­ны­ми но­га­ми, ро­га­ми и бо­ро­дой. Был от­не­сён от­цом на Олимп. Внеш­ний вид и не­по­сед­ли­вый ха­рак­тер Пана раз­ве­се­лил бо­гов (от­сю­да тол­ко­ва­ние его име­ни как «по­нра­вив­ший­ся всем»).

Со­глас­но ми­фу , Пан бро­дит по ле­сам и го­рам, лю­бит ви­но и ве­се­лье, вме­сте с са­ти­ра­ми, си­ле­на­ми и вак­хан­ка­ми вхо­дит в сви­ту Дио­ни­са, пре­сле­ду­ет по­нра­вив­ших­ся ему нимф. Один из ми­фов гла­сит, что убе­гав­шая от Пана ним­фа Си­рин­га на бе­ре­гах реки Ла­дон пре­вра­ти­лась в тро­ст­ник. Из его стеб­лей Пан сде­лал флей­ту (смотреть в статье Си­рин­га) и иг­рал на ней, вспо­ми­ная ним­фу. Со­глас­но другому ми­фу, Пан вы­звал на музыкальное со­стя­за­ние Апол­ло­на, но про­иг­рал ему. Царь Ми­дас, един­ст­вен­ный ко­му боль­ше при­шлась по ду­ше ме­ло­дия Пана, был на­ка­зан Апол­ло­ном ос­ли­ны­ми уша­ми.

Счи­та­лось, ес­ли кто-то из лю­дей по не­ос­то­рож­но­сти на­ру­шит по­кой Пана, он мо­жет на­вес­ти на не­го боль­шой страх (от­сю­да - па­ни­че­ский ужас, па­ни­ка). Со­глас­но ле­ген­де, афин­ско­му гла­ша­таю Фи­дип­пи­ду, по­слан­но­му на­ка­ну­не Ма­ра­фон­ской бит­вы в Спар­ту, на го­ре Пар­фе­ний явил­ся Пан и по­обе­щал афи­ня­нам свою по­мощь в борь­бе с пер­са­ми. По­сле вы­иг­ран­но­го сра­же­ния афи­ня­не воз­двиг­ли свя­ти­ли­ще Пана у под­но­жия Ак­ро­по­ля. В Гре­ции, осо­бен­но в Ар­ка­дии, где, по пре­да­нию, ро­дил­ся Пан, бы­ло мно­го свя­ти­лищ это­го бо­же­ст­ва. Сре­ди так называемых го­ме­ров­ских гим­нов есть гимн Пану, соз­дан­ный, воз­мож­но, в эпо­ху эл­ли­низ­ма. В римской ми­фо­ло­гии Пану со­от­вет­ст­ву­ют Фавн и Силь­ван.

В ан­тич­но­сти (Ови­дий, Афи­ней, Пав­са­ний и другие) Пан счи­тал­ся соз­да­те­лем флей­ты мно­го­ст­воль­ной (по­лу­чив­шей впо­след­ст­вии название «флей­та Па­на»). На­чи­ная с эпо­хи Воз­рож­де­ния счи­тал­ся из­об­ре­та­те­лем вся­кой флей­ты. Ми­фо­ло­гический об­раз Пана от­ра­жён в кан­та­те «Со­стя­за­ние Фе­ба и Па­на» И.С. Ба­ха, сим­фо­нической поэ­ме «Пан и Си­рин­га» К. Ниль­се­на, пье­се для по­пе­реч­ной флей­ты со­ло «Си­рин­га» К. Де­бюс­си.

Ико­но­гра­фия.

Пер­во­на­чаль­но Пан изо­бра­жал­ся в зве­ри­ном об­ли­чье и с флей­той: до середины V века до нашей эры в греческой ва­зо­пи­си встре­ча­ют­ся изо­бра­же­ния бо­ро­да­тых Панов с мор­да­ми коз­ла. С середины V века до нашей эры Пан пред­ста­ёт то в об­ли­ке коз­ло­но­го­го мо­ло­до­го са­ти­ра, то в об­ли­ке си­ле­на или обезь­я­но­по­доб­но­го урод­ца («Аф­ро­ди­та и Пан, иг­раю­щие в кос­ти», эт­рус­ское брон­зо­вое зер­ка­ло, 380-370 до нашей эры, Бри­тан­ский му­зей, Лон­дон; скульп­тур­ная груп­па «Аф­ро­ди­та, Эрот и Пан», около 100 года до нашей эры, Национальный му­зей, Афи­ны). В даль­ней­шем ат­ри­бу­та­ми Пана яв­ля­ют­ся мно­го­стволь­ная или пар­ная флей­та, со­сно­вый ве­нок, так называемый зая­чий по­сох (ба­гор для охо­ты на зай­цев).

В ев­ропейском искусстве, на­чи­ная с эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния, изо­бра­же­ние Пана встре­ча­ет­ся во мно­гих про­из­ве­де­ни­ях ми­фо­ло­гического жан­ра. Его пред­став­ля­ют в сви­те Дио­ни­са в сце­нах вак­ха­на­лий (кар­ти­ны «Три­ум­фаль­ная про­цес­сия Вак­ха» М. ван Хем­скер­ка, 1537-1538 годы, Ху­дожественно-ис­то­рический му­зей, Ве­на), яв­ле­ния Вак­ха Ари­ад­не (кар­ти­на Ти­циа­на, 1520-1523 годы, Национальная га­ле­рея, Лон­дон), «Суд Ми­да­са» (кар­ти­на Я. Йор­дан­са, 1636-1638 годы, Пра­до, Мад­рид) и другие. Соб­ст­вен­но Пану по­свя­ще­ны сю­же­ты «Пан и Си­рин­га» (кар­ти­на Я. Йор­дан­са, 1625 год, Ко­ро­лев­ский му­зей изящ­ных ис­кусств , Брюс­сель; сце­на в рос­пи­сях га­ле­реи Па­лац­цо Фар­не­зе, художник Ан­ни­ба­ле Кар­рач­чи, 1598-1604 годы), «Пан обу­ча­ет мо­ло­до­го Даф­ни­са иг­ре на флей­те» (кар­ти­на Джу­лио Ро­ма­но, ра­нее - КГ, Дрез­ден, не сохранилась), «Три­умф Па­на» (кар­ти­на Н. Пус­се­на, 1636 год, Национальная га­ле­рея, Лон­дон) и другое. Изо­бра­же­ние Пана час­то встре­ча­ет­ся у П. Пи­кас­со. В русской жи­во­пи­си наи­бо­лее вы­ра­зительный об­раз Пана соз­дан М.А. Вру­бе­лем (кар­ти­на «Пан», 1899 год, ГТГ).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)