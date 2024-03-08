ТВРТКО I КОТРОМАНИЧ, СТЕФАН (СТЕПАН)

Твртко I Котромáнич, Стефан (Степан) ( сербохорв. Стефан (Степан) Твртко I Котроманиħ / Stefan (Stjepan) Tvrtko I Kotromanić) (08.1338, ? — 03.1391, Бобовац ?) — боснийский бан в 1353–1366 и 1367–1377, затем первый король Боснии (1377–1391), а также с 1390 король Далмации и Хорватии, при котором Босния единственный раз в своей истории стала крупнейшей балканской державой.

Старший сын Владислава Котроманича, брата бана Боснии Стефана II, и его супруги Елены Шубич, дочери Юрия II из рода Шубичей, представители которого управляли в разное время землями Боснии, Хорватии и Далмации. После смерти Стефана II по неясным причинам Владислав отрекся в 1353 от престола в пользу Т. I К. и через год умер. Т. I К. правил при регентстве своей матери до 1357.

В начале 1360-х Т. I К. сумел отстоять фактическую автономию Боснии в вой­не с венгерским королем Лайошем I Великим , брак которого с Елизаветой Боснийской Котроманич, дочерью Стефана II, укрепил права Лайоша как верховного сюзерена на Боснию.

В 1366 боснийская знать сместила Т. I К. с престола, который занял его брат Вук, но в 1367 при помощи Лайоша I, приславшего вой­ска, Т. I К. вернул себе трон. Позже, в 1370, он пресек новую попытку Вука захватить власть, а в 1374 Вук окончательно признал верховенство брата.

Укрепив свои позиции внутри страны, Т. I К. принял титул короля «сербов, Боснии, поморских и западных земель» во время коронации 26 октября 1377. Этим он выразил претензии на сербские земли, но не смог их реализовать, в отличие от стремления утвердить свою власть на Адриатическом побережье. Захватив к 1390 Далмацию (без Дубровника) и ряд островов на Адриатике, он стал титуловать себя королем сербов, Боснии, Далмации, Хорватии и Приморья.

В последние годы правления Т. I К. боролся с османской угрозой. В 1388 он одержал победу над турками в сражении у Билечи, а в 1389 отправил большой отряд для участия в битве на Косовом поле .

После смерти Т. I К. в 1391 ему наследовал Степан Дабиша Котроманич (1391–1395; степень его родства с Т. I К. является дискуссионной).

Лит .: Андрејиħ Ж . О крунисању сугубим венцем босанског краља Твртка I Котроманиħа // Ужички зборник. Бр. 31–1. 2007. С. 29–62; Ћоровиħ В. Краљ Твртко I Котроманиħ. Београд–Земун, 1925. Н. В. Татарчук.