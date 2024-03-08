ТОРКВЕМАДА, ТОМАС ДЕ

Торквемáда (Торкемада; исп . Torquemada) , Томас де (1420, Торкемада, провинция Паленсия, или Вальядолид — 16.09.1498, Авила) — первый генеральный инквизитор Кастилии и Арагона, испанский религиозный деятель. Племянник кардинала Хуана де Торквемады, известного активной борьбой с еретиками. Т. получил образование, вероятно, в монастыре Сан-Пабло (Вальядолид), там же вступил в орден доминиканцев , был приором монастыря Санта-Крус близ Сеговии (с 1477). В конце ­1470-х оказался при дворе Католических королей Иза­беллы I Кастильской и Фердинанда (Фернандо) II Арагонского , став их советником, духовником, доверенным лицом. Пользовался особым расположением монархов, предлагавших ему сан архиепископа Севильского, однако Т. отказался. После введения в Испании «новой» инквизиции (булла 1478 папы Сикста IV) был назначен сначала одним из инквизиторов (1482), а затем генеральным инквизитором Кастилии (с августа 1483) и Арагонской короны (с октября 1483). Требовалось наладить работу инквизиции таким образом, чтобы она отвечала потребностям нового объединенного государства. Усилиями Т. был расширен первый устав инквизиции (впервые обнародован в 1484, дополнен в 1490); Т. непосредственно участвовал в создании Высшего совета по делам инквизиции и инквизиционных трибуналов по всей стране (ранее трибуналы существовали только в Севилье и Кордове); составил четыре «Инструкции» (1484, 1485, 1488, 1498) — руководства для инквизиторов, где, среди прочего, давал рекомендации по применению пыток, проведению дознания. «Инструкции» были изданы уже после смерти Т. по инициативе генерального инквизитора Алонсо Манрике (Compilación de las Instrucciones del oficio de la Santa Inquisición. Granada, 1537). Т. прославился жесткостью нрава и принимаемых решений, слыл непримиримым борцом за чистоту католической веры, стал символом жестокости испанской инквизиции. Будучи потомком конверсо ( исп . converso — еврей, принявший христианство), Т. стал одним из главных инициаторов изгнания из страны тех евреев, которые отказались креститься (1492).

Меньше известен Т. как покровитель искусств. Он стал одним из основателей монастыря Санто-Томас близ Авилы, где провел последние годы жизни. Монастырь, построенный в испано-фламандском стиле (исабелино), украсили три ретабло, которые Т. заказал известному испанскому художнику П. Берругете. Т. собрал богатую библиотеку, ее большая часть сейчас хранится в Национальной библиотеке (Мадрид). Особого внимания заслуживают кодексы XIV и XV вв.

Лит. : Edwards J. Torquemada and the Inquisitors. Stroud, 2005; Barrios M. Torquemada: inquisidor y hereje. Córdoba, 2006; Caballero Escamilla S. Fray Tomás de Torquemada, iconógrafo y promotor de las artes // Archivo español de arte. T. 82. № 325. 2009. P. 19–34; Vélez I. Torquemada, el gran inquisidor: una historia del Santo Oficio. Madrid, 2020. Н. В. Фомина.