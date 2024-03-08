ТАБОРИТЫ

Табори́ты — леворадикальная часть гуситов (см. Гуситское движение ), получили название по основанной весной 1420 в Южн. Чехии крепости Табор (от библейской горы Фавор). Т. радикализировали учение Яна Гуса в религиозном и социальном плане. Сначала они проповедовали идеи хилиазма (тысячелетнего Царства Божия на земле) и общественного равенства, но в ходе гуситских войн город-крепость Табор превратился в центр наиболее активного военного сопротивления вой­скам короля (впоследствии императора) Сигизмунда I Люксембурга и чешских католиков. В битве на Витковой горе 14 июля 1420 Т. одержали победу над вой­сками Сигизмунда I.

Социальный состав Т. был разно­образный: крестьяне, ремесленники, городская беднота, мелкие рыцари и радикальные священники (их усилиями была упрощена церковная обрядность, богослужение переведено на чешский язык). Вой­ском командовали четыре гетмана. Средневековая социальная иерархия у Т. сохранялась, окрестные крестьяне были феодально зависимы от Т. Город-крепость Табор стал центром Таборитского городского союза. Т. разделяли общегуситскую национальную идею, выступали за избрание короля из чешской среды. Короткое время у Т. существовал «потребительский коммунизм», но в 1421 власть перешла к «умеренным». Военную добычу, захваченную в замках католиков, теперь не сжигали, а делили между воинами в зависимости от проявленной ими храбрости. Большую роль в становлении Т. сыграл рыцарь Микулаш из Гуси. После его смерти в 1421 лидером Т. стал Ян Жижка . Одним из первых его решений было уничтожение сформировавшейся среди Т. радикальной секты пикартов во главе со священниками Петром Канишем и Мартином Гуской (Локвисом), отвергавших все социальные, государственные, церковные институты и моральные нормы.

В 1421 Т. участвовали в работе Чаславского сейма, на котором был низложен Сигизмунд I и установлена временная власть сословий. В это время развертывались вой­ны объединенных гуситских вой­ск с армией короля, тогда же началось военное противостояние Т. и пражан, что означало гражданскую вой­ну между гуситами. В 1422–1424 Жижка пытался овладеть Прагой, но пражане его не поддержали. Из-за разногласий с радикальными священниками в марте 1423 Жижка покинул Т. и основал Малый Табор, однако оставался в тесной связи с Т. в военном и политическом отношении. В 1424 начались походы Т. в соседние земли и страны («прелестные походы»). Они не принесли ощутимых результатов, но способствовали распространению идей гуситов по Европе. С 1426 вождем Т. стал Прокоп Великий , укрепивший их леворадикальную позицию. 14 августа 1431 Т. одержали победу над королевской армией в битве у Домажлиц. В 1433 посольство гуситов во главе с Прокопом Великим приняло участие в работе Базельского собора . Т. отказались пойти на компромиссы и признать Базельские компактаты. В битве у Липан 30 мая 1434 вой­ско Т. и бывшее вой­ско Жижки («сиротки») потерпело поражение от объединенных сил пражан и католиков. Однако на собравшемся 21 декабря 1434 сейме Т. и «сироток» Ян Рогач из Дубы настаивал на продолжении вой­ны с Сигизмундом I. Съезд в Иглаве (5 июня — 5 июля 1436) признал Базельские компактаты и провозгласил Сигизмунда I королем Чехии. 25 января 1437 он торжественно въехал в Табор и даровал ему права королевского города.

В наследии Т. главное место занимает военное дело: особая тактика полевых вой­ск, использование боевых возов, новый военный устав. Идеи Т. вошли в чешскую культурную традицию. В XIX–XX вв. Т. стали символом борьбы за прогресс и национальную независимость; напротив, неоконсерваторы именно с Т. начинают «эпоху модерна» в истории Европы.

Ист .: Лаврентий из Бржезовой. Гуситская хроника. М., 1962.

Лит .: Мацек Й. Табор в гуситском революционном движении. Т. 1–2. М., 1956–1959; Smahel F. Dějiny Tábora. T. 1. Pt. 1—2. Ceské Budějovice, 1988—1990; Iden . Husitská revoluce. T. 1–4. Praha, 1993; Husitské století / Ed. P. Cermanová, R. Novotný, P. Soukup. Praha, 2014. Г. П. Мельников.