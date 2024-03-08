СТЕФАН УРОШ IV ДУШАН

Стéфан У́рош IV Дýшан ( серб. Стефан Урош IV Душан) (26.07.1308, ? — 20.12.1355, Корча, Албания) — сербский король, с 1346 — «царь сербов и греков». Благодаря многочисленным победам над Византией, созданию империи, ядром которой стало государство Неманичей , и установлению сербской патриархии вошел в историю как Душан Сильный.

Первенец сербского короля Стефана Уроша III Дечанского Неманича. Захватил власть в результате бунта против отца в 1331 и был коронован до его смерти при невыясненных обстоятельствах в крепости Звечан (в Косово и Метохии ), куда его заточил сын.

В ходе трех последовательных кампаний С. У. IV Д. отвоевал у Византии значительную часть Балкан: в 1334 он взял города Охрид, Прилеп и Струмицу в Южной Македонии; в 1-й половине 1340-х подчинил почти всю Албанию, кроме Дурреса (Драч, Дураццо); к 1345 занял земли Сев. Греции с городами Эдесса, Флорина, Кастория и Сере.

Захват Балкан и ослабление Византии позволили С. У. IV Д. в 1346 возвести сербскую архиепископию в ранг патриархии (архиепископ Иоанникий II стал, таким образом, патриархом), провозгласить империю и принять титул «царя сербов и греков». Следствием этого стало его отлучение от церкви вместе со всем сербским православным клиром вселенским патриархом Каллистом I в 1350.

В 1349 на Соборе в Скопье был введен в действие новый свод законов — «Законник Стефана Душана», дополненный в 1354. Он регламентировал фактически все сферы жизнедеятельности общества и содержал сербские и византийские правовые нормы.

С. У. IV Д. продолжал политику своего деда Милутина Стефана Уроша II Неманича и отца, направленную на укрепление союза с Сербской православной церковью и возведение задужбин (церквей или монастырей, построенных правителем во спасение души — «за душу»). Он завершил начатое Стефаном Урошем III строительство монастыря Дечани в Косово и Метохии, католикон которого (церковь Пантократора) включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как крупнейший средневековый балканский храм с самым большим сохранившимся ансамблем фресок. Сам С. У. IV Д. изображен на них шесть раз, дважды со своей женой Еленой Болгарской и их единственным сыном, будущим царем Стефаном Урошем V (1355–1371), последним правителем из династии Неманичей.

С. У. IV Д. был похоронен в своей задужбине — церкви Св. Архангелов одноименного монастыря в Косово и Метохии, задуманной им как будущая усыпальница. Но после обнаружения его могилы сербским профессором Р. Груйичем в 1927 прах С. У. IV Д. был перенесен в собор Св. Марка в Белграде.

Ист. : Архиепископ Данило и други . Животи краљева и Архиепископа српских / Изд. Ђ. Даничиħ. Загреб–Београд, 1866; Законик цара Стефана Душана 1349 и 1354 / Изд. и прев. Н. Радојчиħ. Београд, 1960.

Лит .: Зборник у част шесте стогодишњице Законика цара Душана / Ур. Н. Радојчиħ. Београд, 1951. Н. В. Татарчук.