СФОРЦА (итал. Sforza)
Династия герцогов Милана.
Родоначальником Сфорца был кондотьер Муцио Аттендоло (1369–1424 гг.), происходивший из крестьян Романьи. Прозвище Sforza (итал. «сила») он получил благодаря своей невиданной силе. Муцио умер, став великим коннетаблем на службе у Неаполитанского короля. Его сын, Францеско Сфорца, женился на дочери последнего представителя миланской династии Висконти, Марии-Бьянке. Ссылая на свои династические права, полученные благодаря этому браку, Франческо, до того послуживший кондотьером Флоренции и Венеции, в 1450 г. захватил Милан, которым правил 15 лет (1450–1466 г.). Он захватил большую часть Ломбардии, Бари и Геную.
Францеско Сфорца покровительствовал культуре и принял при своем дворе Леонардо да Винчи. После него герцогом стал Галеаццо-Мария (1466–1476 гг.), которого убили сторонники республики. После него власть досталась его малолетнему сыну, Джованни-Галеаццо. Он был фактически отстранен от власти своим дядей, Лодовико Сфорца по прозвищу Моро (мавр), который был сначала его регентом, а с 1494 г. — единоличным правителем Милана. Он втянул Милан в Итальянские войны, помогая Карлу VIII в его походе против Неаполитанского королевства. В 1499 г. Лодовико был свергнут в результате народного восстания.
Сыновьям Лодовико Моро удавалось ненадолго восстанавливать свою власть в Милане. Массимилиано был герцогом в 1512–1515 гг., а Франческо II в 1521–1535 гг. После его смерти династия Сфорца прервалась, а Миланское герцогство вошло в состав сначала Испано-Имперской монархии, а потом — в состав Испании.
Иллюстрации:
Герб дома Сфорца, теперь герб Милана;
Генеалогическое древо рода Сфорца
Автор статьи: Г. А. Шмидт