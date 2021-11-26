СФОРЦА (итал. Sforza)

Династия герцогов Милана .

Родоначальником Сфорца был кондотьер Муцио Аттендоло (1369–1424 гг.), происходивший из крестьян Романьи. Прозвище Sforza (итал. «сила») он получил благодаря своей невиданной силе. Муцио умер, став великим коннетаблем на службе у Неаполитанского короля. Его сын, Францеско Сфорца, женился на дочери последнего представителя миланской династии Висконти, Марии-Бьянке. Ссылая на свои династические права, полученные благодаря этому браку, Франческо, до того послуживший кондотьером Флоренции и Венеции, в 1450 г. захватил Милан, которым правил 15 лет (1450–1466 г.). Он захватил большую часть Ломбардии, Бари и Геную.

Францеско Сфорца покровительствовал культуре и принял при своем дворе Леонардо да Винчи . После него герцогом стал Галеаццо-Мария (1466–1476 гг.), которого убили сторонники республики. После него власть досталась его малолетнему сыну, Джованни-Галеаццо. Он был фактически отстранен от власти своим дядей, Лодовико Сфорца по прозвищу Моро (мавр), который был сначала его регентом, а с 1494 г. — единоличным правителем Милана. Он втянул Милан в Итальянские войны, помогая Карлу VIII в его походе против Неаполитанского королевства . В 1499 г. Лодовико был свергнут в результате народного восстания.

Сыновьям Лодовико Моро удавалось ненадолго восстанавливать свою власть в Милане. Массимилиано был герцогом в 1512–1515 гг., а Франческо II в 1521–1535 гг. После его смерти династия Сфорца прервалась, а Миланское герцогство вошло в состав сначала Испано-Имперской монархии, а потом — в состав Испании.

Иллюстрации:

Герб дома Сфорца, теперь герб Милана;

Генеалогическое древо рода Сфорца

Автор статьи: Г. А. Шмидт