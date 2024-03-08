САЛЮТАТИ, ЛИНО КОЛЮЧЧО

Салютáти ( ит. Salutati) , Лино Колюччо (16.02.1332, Стиньяно — 04.05.1406, Флоренция) — итальянский гуманист, канцлер Флорентийской республики. Его семья бежала в Болонью от преследований со стороны гвельфов , в 1351 она вернулась в родной городок в Тоскане. С. получил начальное юридическое образование и занимал публичные должности нотариуса, затем канцлера в Тоди (Умбрия), позднее в Лукке и Флоренции (1375). На роль канцлеров приглашались гуманисты, владевшие латынью и хорошим стилем; они составляли и редактировали официальные документы, отвечали за внешние связи. В последней четверти XIV в. флорентийская Синьория вела вой­ны с папским Римом и Миланом, где правила династия Висконти . С. проявил себя в этих конфликтах твердым сторонником политической свободы. Как говорили, миланский «тиран» Джангалеаццо Висконти, от которого флорентийцев спасла только его внезапная смерть, боялся пера С. больше, чем отряда кавалерии. С. выступал в защиту интересов торгово-промышленного класса, который считал опорой и залогом процветания республики («Инвектива против Антонио Лоски», 1403–1404). Он сам был членом важнейшего цеха шерстяников Лана . С. стал рупором так называемого гражданского гуманизма и заботился о развитии классического образования; он собрал большую библиотеку, переписывая рукописи, и внес вклад в развитие гуманистического письма «антиква».

Основу литературного наследия С. составили письма, предназначавшиеся для широкого распространения. В молодости он писал стихотворные эпиграммы и басни, затем перешел к трактатам, иногда в форме писем: «О мирской и монашеской жизни» (1381–1382), «О трудах Геркулеса» (1381–1391, в защиту поэзии), «О стыдливости» (1390), «О роке, судьбе и случае» (1396–1397), «О благородстве законов и медицины» (1399), где отстаивал первенство гуманитарного знания (о праве) перед естественным; «О тиране» (1400). Признавая ценность античного наследия, будучи поклонником Цицерона, Данте и Петрарки, С. отводил литературе, поэзии и философии второстепенное место после богословия, познания и постижения Бога. Рассуждая о свободе воли и центральном положении человека в мире, С. говорил о его греховной природе и отдавал предпочтение созерцательной жизни перед активной (что расходилось с его собственной практикой).

Деятельность С. дала импульс дальнейшему развитию флорентийского ренессансного гуманизма , заложила традицию выбирать на должность канцлеров видных гуманистов. Его учениками были Леонардо Бруни, Поджо Браччолини и Пьер Паоло Верджерио.

Соч. : Epistolario. 5 vol. Roma, 1891–1911.

Лит. : Casale G. Cesare non deve morire: autorità e «stato di eccezione» nel realismo di Coluccio Salutati. Roma, 2013; De Rosa D. Coluccio Salutati: il cancelliere e il pensatore politico. Roma, 2014; Baggioni L. La forteresse de la raison: lectures de l’humanisme politique florentin d’après l’œuvre de Coluccio Salutati. Genève, 2015. М. А. Юсим .