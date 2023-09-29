Ри́чард II

Ри́чард II ( англ. Richard II) (06.01.1367, Бордо — 02.1400, Понте­фракт) — король Англии (1377–1399), «господин Ирландии», герцог Аквитании. Cын Эдуарда Черного принца (1330–1376), внук Эдуарда III (1327–1377). Женат первым браком на Анне Богемской, дочери императора Карла IV Люксембурга (1382–1394), вторым — на Изабелле, дочери Карла VI Безумного / Любимого . Детей не было.

С 20 ноября 1376 — принц Уэльский, герцог Корнуолский, граф Честер. Коронован 16 июля 1377. Формально Р. II правил с момента наследования престола, регентство не было установлено, но влияние придворных (сэра Саймона Берли, Обри де Вера, Джона Гонта , Томаса Вудстока) вместе с тяжелым налогообложением вызывало недовольство Палаты общин. Во время Уота Тайлера восстания 1381 Р. II вел переговоры с мятежниками (встречи в Майл-­Энде и Смитфилде), сыграл большую роль в его подавлении.

Р. II щедро одаривал и возвышал своих фаворитов (Майкла де ла Поула, Роберта ле Вера, Джона Бочампа, Саймона Берли), а его первый брак, рассчитанный на союз с империей против Франции, потребовал больших затрат. Огромные расходы, оставление без поддержки Фландрии и мирные переговоры с Францией, неудачный поход в Шотландию (1384) вызывали протесты. Попытка сместить фаворитов Р. II привела к кризису 1387–1388. Парламент назначил комиссию для проверки королевских финансов, а Р. II дал клятву повиноваться всем ордонансам. Фавориты были казнены по обвинению в измене или бежали за границу.

В начале 1390‑х Р. II пытался расширить свою поддержку за счет джентри графств, ввел придворный церемониал, покровительствовал искусствам, заключил перемирие с Францией (1396), предпринял экспедиции в Ирландию (1394/95, 1399).

В 1397–1398 Р. II взял реванш за прошлые уступки: обвинил в измене лордов (герцога Глостера, графов Эрундела и Уорика), оштрафовал тех, кто ранее выступал против него. В январе 1398 пообещал даровать общее прощение в обмен на пожизненную субсидию. Отправил в изгнание Генриха Болингброка (будущий Генрих IV Болингброк ) и лишил его наследства после смерти Джона Гонта (1399). Пока Р. II был в Ирландии, Генрих высадился в Англии, быстро подчинил всю страну. Р. II был отстранен от власти и умер в заключении. В 1413 перезахоронен в Вестминстерском аббатстве.

Ист .: Historia vitae et regni Ricardi Secundi / Ed. G. B. Stow. Philadelphia, 1977.

Лит .: Saul N. Richard II. New Haven, 1997. А. А. Анисимова .