Пробьет ли лук латы? Сражение при Азенкуре Как вы думаете, пробивал ли самый мощный средневековый лук не уступающие по мощи латы? Сегодня мы постараемся ответить на этот вопрос на примере одной из самых крупных битв знаменитой Столетней войны. Столетняя война (1337-1453) – серия конфликтов между английской и французской коронами за землю во Франции. Да и на сам французский престол в начале войны справедливо претендовала Англия по феодальному принципу родства. Английский король Эдуард III всерьез вознамерился занять французский престол и создать из двух сильнейших королевств Европы средневековую «сверхдержаву». На пути к Азенкуру Почти семь десятков лет, то затухая, то разгораясь, длился конфликт между французами и англичанами. Очередным его...

Как вы думаете, пробивал ли самый мощный средневековый лук не уступающие по мощи латы?

Сегодня мы постараемся ответить на этот вопрос на примере одной из самых крупных битв знаменитой Столетней войны. Столетняя война (1337-1453) – серия конфликтов между английской и французской коронами за землю во Франции. Да и на сам французский престол в начале войны справедливо претендовала Англия по феодальному принципу родства. Английский король Эдуард III всерьез вознамерился занять французский престол и создать из двух сильнейших королевств Европы средневековую «сверхдержаву».

На пути к Азенкуру

Почти семь десятков лет, то затухая, то разгораясь, длился конфликт между французами и англичанами. Очередным его витком стала попытка 28-летнего короля Англии Генриха V, отбить у французов север их страны – Нормандию, которую он считал своей по праву. Молодой король отличался военным талантом и феноменальной бедностью. В свой поход во Францию он собрал едва ли 10 тысяч воинов, зато он мог отбирать самых лучших и опытных рыцарей и пехотинцев. Это было обусловлено не только бедностью короля, которому нечем было заплатить большому войску, но и мизерностью английского флота, который не мог перевезти большего количества войск, иначе операция растянулась бы на неопределенный срок.

Так или иначе, 13 августа 1415 года Генрих со своими силами высаживается в устье Сены, у городка Арфлёр и обнаруживает, что это теперь вовсе не городок, а восьмибашенная крепость с толстыми стенами. Гарнизон Арфлёра, состоящий всего из 100 французских воинов (как оказалось, весьма решительных) продержался аж до 22 сентября. Погода той осенью совсем не выдалась, и армия Генриха понесла больше потерь не от французских арбалетов, а от голода и болезней. А потери были существенными, и англичане двинулись в поход лишь 8 октября.

В это же время в Париж к коннетаблю Франции Шарлю д’Альбре и маршалу Франции Жану II ле Менгру по прозвищу Бусико, уже скакали с докладом лазутчики, пристально следившие за перемещениями англичан. Почему не к королю? В то время во Франции на престоле был Карл VI Безумный, чье прозвище говорит само за себя. В короткое время французские военачальники созывают огромное войско в 36 тысяч человек и выдвигаются в сторону Кале навстречу англичанам. После серии маневров англичан зажали у местечка Азенкур, что недалеко от Кале. Дождливым утром 24 октября армии стали готовиться к бою, который намечался на следующий день.

Пять к одному

Изможденные долгими переходами и маршами англичане использовали оставшиеся перед боем сутки для максимально эффективной подготовки к бою. Больше это напоминало подготовку к славной смерти. Король Генрих лично возглавил массовый молебен, имея всего около полутора тысяч тяжеловооруженных рыцарей, всю остальную часть его семитысячного войска составляли пехотинцы, вооруженные длинными английскими тисовыми луками, кинжалами, молотками и вообще всем, что было. Генрих всячески воодушевлял своё войско речами, сулил богатые выкупы за пленных французских аристократов. Но не забывал при этом рыть перед своими позициями ямы и расставлять перед будущими рядами лучников деревянные колья, которые вкапывали в землю для лучшей защиты легких воинов перед французской тяжелой конницей.

Несмотря на все неурядицы Генрих умел воевать и не страшился соотношения один к пяти не в свою пользу. Поле у Азенкура было удобным для него и узким для огромной толпы французов. Его воины были лучше обучены и мотивированы, а также стояли на возвышенности. Наметив построение в шахматном порядке (ряды тяжелой английской пехоты перемежались лучниками, заготовившими себе как можно больше стрел), англичане оставили караулы и отправились спать.

А на противоположной стороне гремели рога и барабаны, на осеннем ветру хлопали сотни геральдических знамен и баннеров, слышались музыка и смех. Феодальное французское войско, ведомое надменными рыцарями, готовилось к бою. Большую часть его составляли простолюдины, плетущиеся в арьергарде и кое-как вооруженные, зато эта неуклюжая толпа могла часами сдерживать любые попытки прорыва. Тем не менее французы имели до 10 тысяч тяжеловооруженных рыцарей-феодалов со всех концов страны. Они были отлично вооружены, могли биться и пешими, и конными. Велико было число арбалетчиков и неплохо обученной гарнизонной пехоты. Коннетабль Шарль д’Альбре был опытным воином и пытался продумать план сражения, но заносчивые рыцари, видя свое многократное превосходство над англичанами, просто решили смять ненавистных саксов массой тяжелой рыцарской конницы. Как можно заметить, сошлись две противоположности. А над Азенкуром уже вставало солнце, и новый день обещал немало крови.

Лук против лат

С восхода солнца прошло три часа. Англичане в недоумении: французская армия не двигалась. Тогда Генрих пошел на рискованный шаг и передвинул своих англичан в самое узкое место поля, колья тащили с собой и вкопали на новом месте. Теперь английские стрелки, бившие из своих «лонгбоу» аж на 300 шагов, доставали до французов. Начался обстрел.

Праздновавшие вчера победу французские рыцари собрались не все: некоторые кормили коней(!), а другие ещё спали(!). Тем не менее все, кто стоял в авангарде, под обстрелом решительно бросились в атаку на англичан. Лошади еле бежали, проваливаясь в жидкую грязь, строй недисциплинированные феодалы соблюдали плохо, к тому же всё это происходило под градом английских стрел. Кони гибли на кольях, рыцари падали в грязь и тонули, их добивали англичане. Вдобавок всё остальное войско, стоя за рыцарями, ничем не могло им помочь. Более того, отступающие рыцари смяли ряды арбалетчиков и пехоты, стоявшие позади них.

Тогда сам коннетабль Франции возглавил атаку пеших рыцарей против англичан. По колено в грязи рыцари шли вперед в тяжелых доспехах под градом. Интересно, но современные исследования показывают, что некачественное железо наконечников английских стрел просто гнулось о дорогие французские латы. То есть современные ученые опровергли эффективность английского лука. Даже в упор лучник имел мало шансов пробить рыцарскую броню. Да и стрелы у англичан быстро закончились. Началась яростная рукопашная схватка.

Всё потеряно

Несколько часов шла ожесточенная рубка, погиб французский коннетабль, пал и герцог Йоркский, правая рука английского монарха. Усталые французские рыцари без сил падали на землю, тяжелые доспехи, дорогие сапоги и латные поножи вязли в грязи, тогда как бедняки-лучники в обмотках из шерсти передвигались свободнее.

Никто не хотел сдаваться. Ударила ещё одна волна французской пехоты. У короля Генриха срубили с короны на шлеме несколько венцов. Но общий баланс всё же клонился в сторону англичан, множество французских рыцарей попало в плен, некоторые сдавались, не желая драться пешими после падения с коня.

Тем временем в задних линиях и в тылу французской армии нарастала паника, многие бежали с поля боя на подведенных слугами конях. А те, кто ещё не вступал в бой, с ужасом наблюдали за катастрофой огромного войска и не спешили идти в бой, скорее наоборот. Погибли все командующие со стороны французов, начался развал армии. Случилось и немыслимое: из-за двух контратак английский король, испугавшись поражения, велел убить пленных французских рыцарей, английские рыцари отказались, и тогда лучники, то есть чернь, стали резать связанных французских аристократов. Немыслимое доселе действо!

Победа была полной, французы оставили на поле боя до 10 тысяч убитыми, в то время как англичане потеряли всего 112 человек, в том числе всего 13 рыцарей. Генрих был вынужден вернуться в Англию. Выкуп был богатым, и он стал готовиться к новому вторжению. А во Франции началась смута и противостояние двух кланов – Бургиньонов и Арманьяков. Это затянуло Столетнюю войну ещё больше. Но самое интересное, что почти 40 тысяч французов не смогли одолеть в пять раз меньшее количество англичан, основной массой которых были лучники, чьи луки и доспехи-то не пробивали. Вот так открылось «превосходство» лука над латами.

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