ПОРТУГАЛО-КАСТИЛЬСКИЕ ВОЙНЫ XIV-XV

ПОРТУГАЛО-КАСТИЛЬСКИЕ ВОЙНЫ XIV-XV ВЕКОВ. В 1-й половине XIV века во­енное про­ти­во­стоя­ние Пор­ту­га­лии и Кас­ти­лии – са­мых силь­ных хри­сти­ан­ских го­су­дарств на Пи­ре­ней­ском полуострове – сдер­жи­ва­лось не­об­хо­ди­мо­стью со­вме­ст­ной борь­бы с мав­ра­ми .

(до­го­во­ры 1304, 1329 годов; раз­гром му­суль­ман объ­е­ди­нён­ны­ми си­ла­ми при Рио-Са­ла­до, 1340 год). Во­енное про­ти­во­бор­ст­во при­ни­ма­ло фор­му крат­ко­сроч­ных во­енных по­хо­дов зна­ти с це­лью за­хва­та при­гра­нич­ных го­ро­дов и зе­мель. Во 2-й половине XIV веке на­ча­лась от­кры­тая борь­ба ме­ж­ду дву­мя го­су­дар­ст­ва­ми за ли­дер­ст­во в ре­гио­не. В 1350-1360 годы Пор­ту­га­лия вме­ша­лась в феодальную рас­прю в Кас­ти­лии и под­дер­жа­ла Пед­ро I Жес­то­ко­го в борь­бе про­тив его свод­но­го бра­та Эн­ри­ке Тра­ста­ма­ра (смотреть Эн­ри­ке II ). В 1366 году Эн­ри­ке Тра­ста­ма­ра за­клю­чил с ко­ро­лём Пор­ту­га­лии Пед­ру I Спра­вед­ли­вым мир­ный до­го­вор, под­твер­ждён­ный по­сле смер­ти Пед­ру I его пре­ем­ни­ком Фер­нан­ду. Позд­нее Фер­нан­ду от­ка­зал­ся от со­блю­де­ния преж­них до­го­во­рён­но­стей и, как пра­внук ко­ро­ля Кас­ти­лии Сан­чо IV Храб­ро­го, зая­вил пре­тен­зию на кас­тиль­ский пре­стол. В го­ды его прав­ле­ния Пор­ту­га­лия три­ж­ды не­удач­но вое­ва­ла с Кас­ти­ли­ей (1369-1371 годы, 1372-1373 годы, 1381-1382 годы). По до­го­во­ру 1383 года пред­по­ла­га­лось, что по­сле смер­ти Фер­нан­ду за­кон­ным ко­ро­лём Пор­ту­га­лии ста­нет кас­тиль­ский ко­роль Ху­ан I, же­на­тый на до­че­ри Фер­нан­ду - Бе­ат­риш. По­сле смер­ти Фер­нан­ду Кас­ти­лия пред­при­ня­ла по­пыт­ку под­чи­нить се­бе Пор­ту­га­лию. В 1384 году Ху­ан I вторг­ся в Пор­ту­га­лию и оса­дил Лис­са­бон. По­бе­ды пор­ту­галь­цев в сра­же­ни­ях при Ато­лей­ру­ше (1384), Тран­ко­зу (1385) и Ал­жу­бар­ро­те (14.8.1385) за­ста­ви­ли Хуа­на I от­ка­зать­ся от при­тя­за­ний, но Пор­ту­га­лия и Кас­ти­лия фор­маль­но ос­та­ва­лись в со­стоя­нии вой­ны до 1411 года. В XV веке пор­ту­га­ло-кас­тиль­ское во­енное про­ти­во­стоя­ние при­ня­ло фор­му борь­бы за но­во­от­кры­тые зем­ли. В 1475-1478 годы про­изош­ло несколько сра­же­ний ме­ж­ду пор­тугальским и кас­тиль­ским фло­та­ми. Про­ти­во­ре­чия бы­ли уре­гу­ли­ро­ва­ны со­гла­ше­ния­ми о раз­де­ле сфер ко­ло­ни­аль­ной экс­пан­сии (смотреть Ис­па­но-пор­ту­галь­ские до­го­во­ры о раз­де­ле ко­ло­ни­аль­ных вла­де­ний в XV-XVIII веков).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)