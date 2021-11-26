ПОЛИЦКИЙ СТАТУТ

ПОЛИЦКИЙ СТАТУТ - сбор­ник за­ко­нов и по­ста­нов­ле­ний, имев­ших си­лу в ис­то­рической области По­ли­ца (на по­бе­ре­жье Ад­риа­ти­че­ско­го моря, вос­точ­нее Спли­та) до начала XIX века.

Со­хра­нив­ший­ся текст полицкого статута на­пи­сан на древнехорватском языке бо­сан­чи­цей (бос­ний­ско-хорватский ва­ри­ант ки­рил­ли­цы). Со­сто­ит из 116 ста­тей основные час­ти (по ну­ме­ра­ции В. Яги­ча) и при­ло­же­ний. Впер­вые полицкий статут упо­ми­на­ет­ся в од­ной из хар­тий венгерской ко­ро­ле­вы Ели­за­ве­ты, же­ны Кар­ла I Ро­бер­та , в 1333 году. Его 1-я часть (ста­тьи 1-29 с ря­дом ис­клю­че­ний) да­ти­ро­ва­на 1440 годом и рас­смат­ри­ва­ет­ся как наи­бо­лее древ­няя. В статье 30 име­ет­ся за­пись от 30.12.1485 года о пе­ре­смот­ре ста­ту­та, что бы­ло свя­за­но, по всей ви­ди­мо­сти, с под­чи­не­ни­ем По­ли­цы Ве­не­ции в 1444 году. В ря­де других ста­тей (ста­тьи 19, 47, 96 и другие) так­же со­дер­жит­ся да­ти­ров­ка их при­ня­тия (варь­и­ру­ет­ся от 1475 до 1725 года). Бла­го­да­ря от­но­си­тель­ной гео­гра­фической изо­ля­ции По­ли­цы и замк­ну­то­му об­ра­зу жиз­ни её на­се­ле­ния в по­ста­нов­ле­ни­ях полицкого статута со­хра­ни­лись многие ар­ха­ич­ные чер­ты. Как и в других сборниках средневекового пра­ва, под­роб­но рас­смат­ри­ва­ют­ся ви­ды пре­сту­п­ле­ний (по клас­си­фи­ка­ции Ф.И. Ле­он­то­ви­ча: пуб­лич­но­го ха­рак­те­ра, цер­ков­ные, ча­ст­ные) и на­ка­за­ния за них; оп­ре­де­ля­ют­ся ус­ло­вия об­ме­на и на­сле­до­ва­ния соб­ст­вен­но­сти, в том числе «пле­мен­щи­ны» - на­следственного иму­ще­ст­ва (пре­ж­де все­го зем­ли), ко­то­рым вла­де­ли «пле­ме­ни­тые» (ро­до­ви­тые) лю­ди; опи­сы­ва­ет­ся сис­те­ма су­дов (по клас­си­фи­ка­ции Б.Д. Гре­ко­ва : кня­же­ский, ве­че­вой, су­дей-рот­ни­ков из вла­сте­лей и ди­ди­чей, гос­под­ский (для кме­тов), тре­тей­ский) и су­до­про­из­вод­ст­ва. В полицком статуте так­же ха­рак­те­ри­зу­ют­ся со­ци­аль­но-эко­но­мические от­но­ше­ния и по­ли­тический строй По­ли­цы. Ос­но­ва хо­зяй­ст­ва - зем­ле­де­лие по трёх­поль­ной сис­те­ме, так­же рас­про­стра­не­но ви­но­гра­дар­ст­во и про­изводство ви­на. В со­ци­аль­ном от­но­ше­нии вы­де­ля­ют­ся 2 круп­ные груп­пы: «пле­ме­ни­тые» лю­ди (вла­сте­ли и ди­ди­чи) и основная мас­са сель­ско­го на­се­ле­ния, как пра­ви­ло за­ви­си­мо­го (кме­ты). Главными по­ли­тическими си­ла­ми по полицкому статуту вы­сту­па­ют князь, ут­вер­ждае­мый кня­зем Спли­та по пол­но­мо­чию ве­не­ци­ан­ско­го до­жа, и ве­че­вое со­б­ра­ние. Полицкий статут - цен­ный ис­точ­ник для срав­нительно-ис­то­рического ана­ли­за: упо­ми­нае­мые в нём средневековые об­ще­сла­вян­ские ин­сти­ту­ты (вервь, при­ста­вы и другие) встре­ча­ют­ся так­же в Рус­ской прав­де, Псков­ской суд­ной гра­мо­те; со­дер­жит­ся ма­те­ри­ал для срав­не­ния с нор­ма­ми ли­товско-русского пра­ва (в том числе с 1-м Ли­тов­ским ста­ту­том (смотреть Ли­тов­ские ста­ту­ты )).

Пол­ный текст полицкого статута впер­вые опуб­ли­ко­ван в 1859 году хорватскими ис­то­ри­ка­ми И. Ку­ку­ле­ви­чем-Сак­цин­ским и М. Ме­си­чем. Но­вое и став­шее клас­си­чес­ким из­да­ние под­го­тов­ле­но В. Яги­чем (в книге: «Monu­men­ta historico-juridica Slavorum meri­diona­lium», 1890 год, vol. 4, pt. 1). Пер­вый пе­ре­вод на русский язык сде­лан Б.Д. Гре­ко­вым («По­ли­ца. Опыт изу­че­ния об­ще­ствен­ных от­но­ше­ний в По­ли­це XV-XVII века», 1951 год).

Исторические ис­точники:

Pavich A. von Pfauenthal, Matić T., Rešetar M. Statut der Poljica // Wissen­schaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Hercegovina. 1912. Bd 12;

Хре­сто­ма­тия па­мят­ни­ков фео­даль­но­го го­су­дар­ст­ва и пра­ва стран Ев­ро­пы / Под ред. В.М. Ко­рец­ко­го. М., 1961.

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