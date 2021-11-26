ПОЛИЦКИЙ СТАТУТ
ПОЛИЦКИЙ СТАТУТ - сборник законов и постановлений, имевших силу в исторической области Полица (на побережье Адриатического моря, восточнее Сплита) до начала XIX века.
Сохранившийся текст полицкого статута написан на древнехорватском языке босанчицей (боснийско-хорватский вариант кириллицы). Состоит из 116 статей основные части (по нумерации В. Ягича) и приложений. Впервые полицкий статут упоминается в одной из хартий венгерской королевы Елизаветы, жены Карла I Роберта, в 1333 году. Его 1-я часть (статьи 1-29 с рядом исключений) датирована 1440 годом и рассматривается как наиболее древняя. В статье 30 имеется запись от 30.12.1485 года о пересмотре статута, что было связано, по всей видимости, с подчинением Полицы Венеции в 1444 году. В ряде других статей (статьи 19, 47, 96 и другие) также содержится датировка их принятия (варьируется от 1475 до 1725 года). Благодаря относительной географической изоляции Полицы и замкнутому образу жизни её населения в постановлениях полицкого статута сохранились многие архаичные черты. Как и в других сборниках средневекового права, подробно рассматриваются виды преступлений (по классификации Ф.И. Леонтовича: публичного характера, церковные, частные) и наказания за них; определяются условия обмена и наследования собственности, в том числе «племенщины» - наследственного имущества (прежде всего земли), которым владели «племенитые» (родовитые) люди; описывается система судов (по классификации Б.Д. Грекова: княжеский, вечевой, судей-ротников из властелей и дидичей, господский (для кметов), третейский) и судопроизводства. В полицком статуте также характеризуются социально-экономические отношения и политический строй Полицы. Основа хозяйства - земледелие по трёхпольной системе, также распространено виноградарство и производство вина. В социальном отношении выделяются 2 крупные группы: «племенитые» люди (властели и дидичи) и основная масса сельского населения, как правило зависимого (кметы). Главными политическими силами по полицкому статуту выступают князь, утверждаемый князем Сплита по полномочию венецианского дожа, и вечевое собрание. Полицкий статут - ценный источник для сравнительно-исторического анализа: упоминаемые в нём средневековые общеславянские институты (вервь, приставы и другие) встречаются также в Русской правде, Псковской судной грамоте; содержится материал для сравнения с нормами литовско-русского права (в том числе с 1-м Литовским статутом (смотреть Литовские статуты)).
Полный текст полицкого статута впервые опубликован в 1859 году хорватскими историками И. Кукулевичем-Сакцинским и М. Месичем. Новое и ставшее классическим издание подготовлено В. Ягичем (в книге: «Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium», 1890 год, vol. 4, pt. 1). Первый перевод на русский язык сделан Б.Д. Грековым («Полица. Опыт изучения общественных отношений в Полице XV-XVII века», 1951 год).
Исторические источники:
Pavich A. von Pfauenthal, Matić T., Rešetar M. Statut der Poljica // Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Hercegovina. 1912. Bd 12;
Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы / Под ред. В.М. Корецкого. М., 1961.