ГОТИКА
Художественный стиль 12–15 вв., явившийся заключительным этапом в развитии средневекового искусства стран Западной, Центральной и частично Восточной Европы.
Первонач. назв. стиля в лат. источниках с 12 в. – opus francigenum (лат. – «франц. манера»), позднее (предположительно в 15 в. в Италии) был применён термин tedesco (итал. – «немецкий», в значении «варварский»). Термин «готический», наряду с tedesco, распространился благодаря Дж. Вазари, который употреблял его в негативном смысле. Пренебрежительное отношение к Г. стало меняться с 18 в. В 1-й пол. 19 в. ср.-век. иск-во 12–15 вв. отделили от более раннего периода, заимствовав для последнего из филологии термин романский стиль.
Готич. стиль зародился во Франции на фоне общего культурного подъёма, связанного с образованием гор. коммун, возникновением университетов. В становлении стиля важную роль сыграло развитие схоластики и изменение религ. мироощущения, выразившееся в появлении нищенствующих орденов и распространении мистич. богословия. Благодаря крестовым походам усилились контакты с Востоком, повлёкшие за собой копирование и импорт визант. рукописей и изучение античной пластики.
Г. пришла на смену романскому стилю. Возникнув ок. 1140-х гг. во Франции, к 1180-м гг. Г. проникла в Англию (хотя её элементы присутствовали и раньше в англ. зодчестве), к 1230-м гг. – в Священную Рим. империю (включавшую в себя территории нынешних Германии, Австрии, Венгрии, Чехии, Сев. Италии), с сер. 13 в. – в Нидерланды и Вост. Европу, во 2-й пол. 13 в. – в Италию. Элементы готич. стиля были привнесены с 3-м и 4-м крестовыми походами на Ближний Восток, в государства крестоносцев на Родосе, Кипре, в Сирии и Палестине (1-я пол. 13 в.). В каждом регионе Г. отличалась специфич. чертами и своими темпами развития. Однако период 1170–1230 принято выделять как время объединения всех нац. школ в рамках единого «стиля около 1200 года» под влиянием междунар. контактов и в особенности иск-ва Византии и классич. античности. Ок. 1400, когда во всех странах апогей развития Г. остался позади и акцент делался на декоре и стилизации, европ. иск-во вновь объединилось в стиле интернациональной готики. В разных городах Италии Г. в течение 15 в. сменяется Возрождением или соседствует с ним. На севере Европы и в Испании в течение 15 в. идёт процесс перерождения ср.-век. иск-ва на основе «натурализма» поздней Г., подготавливающий наступление в нач. 16 в. Северного Возрождения (для обозначения этого переходного периода на территории Нидерландов применяют введённое Э. Панофским понятие «арс нова», заимствованное из истории музыки).
Архитектура. В готич. эпоху площадь с доминирующим над ней собором или замком (преим. в Италии или в Вост. Европе), окружённая 2–3-этажными домами, которые соединялись галереями, становится центром города, как правило укреплённого и застроенного без регулярной планировки. Собор, принадлежащий к типу сводчатой базилики, становится гл. видом готич. зодчества. Отд. элементы готич. конструкции были заимствованы из предшествующей архитектуры романского стиля: тип плана (3–5-нефная базилика с трансептом и деамбулаторием с венцом капелл) – из паломнических церквей, нервюрный свод – из Нормандии и Сев. Италии, форма стрельчатой арки – из Бургундии, тип зап. фасада с 2 башнями и 3 порталами – из Нормандии. Однако эти признаки были объединены в принципиально новую систему в архитектуре центр. Франции (Иль-де-Франс) в сер. 12 в. Фундаментом этой системы и важнейшим стилеобразующим фактором Г. стала каркасная конструкция, которая сменила собой господствовавшую ранее монолитно-оболочную. Её основа – крестовый нервюрный (ребристый) свод на стрельчатых арках в сочетании с системой разгрузки стены нефа за счёт стоящих отдельно от стены контрфорсов и аркбутанов, переносящих на контрфорсы часть тяжести сводов. Эта система позволяла освободить стены нефа от несущей функции и прорезать их максимально большими окнами, добиться значительно лучшего, чем в романской церкви, освещения интерьера и подчеркнуть символич. сакральное значение света как проводника «от материального к нематериальному» (аббат Сугерий). Облегчённый каркас здания с несущими нервюрами позволял также увеличить высоту здания и расширить нефы. Новый принцип перекрытия делает единицей плана треугольный распалубок свода (а не прямоугольную травею, как в романской архитектуре), что позволяет перекрывать из одной точки единым сводом помещения самой сложной конфигурации и достичь большей слитности плана. В наружном архит. декоре преобладают вертикальные, остроконечные мотивы (щипцы, вимперги, пинакли, украшенные краббами и крестоцветами). Готич. собор – образец синтеза искусств: архитектуры, скульптуры, монументальной живописи и декоративно-прикладного иск-ва. Все виды декора здания связаны между собой единой иконографич. программой, охватывающей все сферы бытия и превращающей собор в символ Божественного универсума.
Готич. иск-во Франции начинается периодом ранней Г. (1140 – кон. 12 в.). Первой готич. постройкой Франции принято считать церковь аббатства Сен-Дени, перестроенную в 1137–44 по инициативе аббата Сугерия, оставившего подробный отчёт о постройке. Перекрытие обхода хора и капелл нервюрными сводами, фасад с 3 порталами и окном-розой, состоящим первоначально из множества малых круглых окон-цветков (его формы дали др. назв. периоду – цветущая Г.), использование витражей в капеллах стали определяющими чертами нового типа церковной постройки. Соборы в Сансе (ок. 1140–68) и Санлисе (1151–1175) были полностью перекрыты нервюрными сводами. 2-я пол. 12 в. – время появления т. н. нуайонской группы в архитектуре: соборы в Лане (после 1155–1225) и Нуайоне (строительство начато ок. 1145); Парижской Богоматери собор (1163–1245), юж. рукав трансепта собора в Суассоне (ок. 1170–90). Её отличит. особенности – 4-ярусные стены гл. нефа (помимо яруса галерей над боковыми нефами вводится ярус декоративного трифория) и система т. н. двойной оболочки (когда стена, прорезанная неглубокими декоративными аркадами трифория и украшенная наложенными слепыми аркадами в ярусе окон, утрачивает монолитность и становится проницаемой и светоносной). В этот период ещё сохраняются романские черты в архитектуре – невысокая стрела арки, сравнительно малая прорезанность стены окнами и незначит. высота здания (до 33 м), наличие галерей над боковыми нефами, умеренный вертикализм форм. Собор Нотр-Дам в Шартре (строительство начато в 1194, хор – до 1221, освящён в 1260), в котором исчезают галереи над боковыми нефами и упрощается план, благодаря чему возрастает единство внутр. пространства здания, а также значительно разрастается зона окон, характеризует переход к следующей стилистич. фазе – т. н. классической (высокой, или зрелой) Г. (кон. 12 в. – 1230). В соборах Нотр-Дам в Реймсе (1211 – нач. 14 в.) и Амьене (1220–88) продолжается расширение зоны окон и нарастание высоты сводов. Др. направление в архитектуре зрелой франц. Г. представлено собором в Бурже (1198 – ок. 1280) – 5-нефным, с «пирамидальной» конструкцией, подчёркивающей господство очень высокого центр. нефа над низкими боковыми, и с непропорционально сокращённым трифорием. В соборе в Бове (1227–72) высота сводов достигла 48 м, однако они обрушились через 12 лет после постройки.
Следующий период, т. н. лучистой Г. (1230–1350, назв. восходит к «лучам» окон-роз), открывает реформа зрелой Г. – появление т. н. светового (застеклённого) трифория, сливающегося с зоной окон в работах мастерских Пьера де Монтрёй (перестроенный неф ц. Сен-Дени, 1231–1240-е гг.) и Жака де Шеля (трансепты собора Нотр-Дам в Париже, ок. 1250). Усовершенствование техники каменной резьбы позволило ещё больше увеличить площадь остеклённых поверхностей за счёт ажурной кладки оконных переплётов. Наивысшее достижение этого периода – 2-ярусная капелла Сент- Шапель (между 1239 и 1243–48) в Париже – домовая ц. Людовика Святого, второй ярус которой целиком состоит из окон, разделённых только тонкими пучками колонн.
В период поздней, или пламенеющей готики (ок. 1350 – 1-я пол. 16 в.) худож. деятельность концентрируется преим. при дворах меценатов (герцоги Беррийские в Бурже, герцоги Бургундские и др.). Происходит упрощение готич. конструкции и усложнение декорации (ц. Сен-Маклу в Руане, начала перестраиваться с 1430-х гг.), распространение готич. декоративных элементов на светские постройки (Дворец правосудия, там же, 1499–1550). Особым явлением стало их соединение с пришедшими из Италии ренессансными формами (церкви Сент-Эсташ в Париже, 1532–1637, Св. Николая Толентинского в Бру, 1513–1532). Становится более интенсивным светское строительство: возводятся дворцы (Папский в Авиньоне, 1334 – кон. 14 в.), замки (Пьерфон, 1390–1420), особняки («отели») богатых горожан (дом Жака Кёра в Бурже, 1443–51), в них используются отд. конструктивные и декоративные приёмы готики.
В английской Г. сильна инерция предшествующего романского стиля: делается больший акцент на декорации, чем на конструкции, постройки отличаются небольшой высотой при значит. длине, минимумом скульптуры, отсутствием франц. вертикализма, наличием квадратных алтарных апсид (наследие архитектуры цистерцианского ордена) и в ряде случаев отдельно стоящих 8-гранных залов капитула. Часто своды романских построек перестраивались в готич. стиле. Название ранней, или ланцетовидной, англ. Г. (1170–1240) связано с распространённой в это время формой окон – узких, высоких, с небольшим стрельчатым завершением. К этой стилистич. фазе относятся перестроенный по образцу ранней франц. Г. хор собора в Кентербери (1175–84, арх. Вильям из Санса, возможно, француз), соборы в Линкольне (1192–1250) и Солсбери (1220–66), ранняя фаза строительства собора в Уэльсе (ок. 1185–1240) с его характерным для Англии растянутым фасадом-экраном. Переход к зрелой, или украшенной, Г. (1240–1330) произошёл при перестройке хора гл. церкви Вестминстерского аббатства (1245–69) по образцу собора в Реймсе и Сент-Шапель в Париже (с алтарной апсидой, превращённой в сплошную стеклянную стену). Отличит. черта этой стилистич. фазы – обильный и разнообразный декор для опор, стен, сводов и др. конструктивных частей здания. К этому же периоду относятся зал капитула собора в Солсбери, впервые перекрытый из единого центра, т. н. ангельский хор собора в Линкольне (1250-е гг. – 1280), соборы в Эксетере (ок. 1279–1360, первый англ. собор, лишённый галерей, с 11-частными сложными сводами) и Йорке (нач. 13–15 вв.). Реакцией на украшенный стиль явился т. н. перпендикулярный стиль (или вертикальный стиль) в англ. поздней Г. (1330 – 1530-е гг.), для которого характерно сокращение декоративных элементов до простой «решётки» из единообразных резных модулей, наложенных на стены и окна храма. С ней согласовывался узор сложных декоративных веерообразных, сетчатых, звездчатых сводов, утративших функциональность, присущую франц. готич. перекрытиям (обновление хора собора в Глостере, 1329–1377; реконструкция нефов Кентерберийского собора, после 1377, арх. Г. Йевел; капелла Сент-Джордж в Виндзоре, 1474–1528). Для этого периода характерны «церкви-фонари» (Королевские капеллы в Кембридже, 1446–1515, и Вестминстере, 1503–19).
В Германию Г. приходит к 1230-м гг. и продолжается до 16 в. Для ранних (1-я пол. 13 в.) построек характерны наложение заимствованных из Франции готич. черт на романскую основу здания, упрощённость интерьера (т. н. зальные церкви с нефами одной высоты, ц. Св. Елизаветы в Марбурге, 1235–83), сохранение второго алтаря на зап. стороне (наследие архитектуры «Каролингского возрождения»). В период зрелой нем. Г. (2-я пол. 13–14 вв.) на базе франц. образцов лучистой Г. создаётся тип храма, в силуэте которого доминируют башни, а фасады покрывает густая каменная резьба, растворяющая их тяжёлую массу (соборы в Страсбурге, 1250–75, и в Кёльне, 1248–1560, освящён в 1322, достроен в 19 в.). Под влиянием этих построек формируется нац. тип невысокого храма с одной башней на фасаде (соборы во Фрайбурге-им-Брайсгау, Ульме, Мейсене). На севере Германии и в Прибалтике получила распространение кирпичная готика. П. Парлер, возводя верхние части хора и юж. трансепта собора Св. Вита в Праге (1356–99), синтезировал нем., франц., английские, а также итало-визант. традиции, свободно и изобретательно варьируя традиц. формы. Его творчество легло в основу поздней нем. Г. (15–16 вв.), для которой характерны дальнейшее развитие типа зальной церкви и превращение сводов в декоративное панно (ц. Св. Анны в Аннаберг-Буххольце, 1499–1525). В этот период готич. постройки возникают по всей территории Священной Рим. империи: в Австрии (готич. части собора Св. Стефана в Вене, 1304–1440) и Швейцарии (собор Св. Винцента в Берне, 1421–1588), а также в Нидерландах – соборы в Антверпене (1352–1616) и Мехелене (1452–1578). В Нидерландах возводятся богато декорированные гражд. постройки (суконные ряды в Ипре, 1200–1304, в Брюгге, 1248–1364; ратуши в Брюсселе, 1402–55, Лёвене, 1448–1459, Ауденарде, 1526–37). Переплетение влияний англ., франц., а также нем. кирпичной Г. определило специфику готич. зодчества Норвегии (готич. части собора в Тронхейме, 1180–1320), Дании (собор Св. Кнуда в Оденсе, ок. 1300 – 15 в.), Швеции (церковь в Вадстене, 1369–1430).
В Италии в силу устойчивости романской и античной традиций воспринимаются гл. обр. лишь отд. черты Г.: окно-роза, стрельчатое окно, нервюрный свод и др., однако не складывается единой готич. системы конструкции и декорации. Г. в Италии сосуществует с Проторенессансом – антикизирующей стилистич. тенденцией, предвосхищающей черты Возрождения. Готич. постройки возводятся с 13 в.: церкви новых монашеских орденов – францисканского (церкви Св. Франциска в Ассизи, 1228–53, Санта-Кроче во Флоренции, 1294–1443) и доминиканского (ц. Санта-Мария-Новелла во Флоренции, ок. 1246 – сер. 14 в.), гор. соборы в Сиене (1-я пол. 13 в. – 1270-е гг.), Орвието (1290 – сер. 14 в.). Для них характерно отсутствие вертикализма, деление плоскости фасада на ряд правильных геометрич. фигур. Собор в Милане, полностью спланированный как готический, строился преим. иностр. мастерами (1385 – сер. 19 в.). В Венеции Г. оставила заметный след, она восприняла черты визант. и араб. архит. традиций. Отд. готич. элементы используются во дворцах гор. самоуправления (Палаццо Веккьо во Флоренции, Палаццо Публико в Сиене, Дворец дожей в Венеции и др.).
Архитектура ранней Г. в Испании и Португалии находилась под сильным влиянием зрелой Г. Франции (соборы: в Бургосе, 1221–60; в Леоне, начал строиться в 1255; в Толедо, строился с 1226; реконструкция ц. Сантьяго-де-Компостела, сер. 13 в.). В то же время её отличает приверженность к упрощённому романскому плану здания, а также обилие мавританских влияний в декоре (узорчатая кладка, подковообразные арки, перекрытия в форме звезды), которые сохранились до 16 в. (в стиле мудехар). Лишь к 15 в. складываются собственно нац. стили – исабелино в Испании и мануэлино в Португалии. В 16 в. отд. готич. элементы проникли в архитектуру исп. колоний в Америке.
Скульптура. Скульптура – гл. вид декоративного убранства собора, сосуществующий с архитектурой в рамках характерного для Г. синтеза искусств. Во Франции гл. зоной её размещения остаётся, как и в романский период, перспективный портал, однако акцент переносится с композиции тимпана (часто украшенного сценой «Страшного суда» или «Коронования Марии») на откосы (изображения земных предков Христа, святых), где развивается тип статуи-колонны. В статуях Королевского портала собора в Шартре (1145–55) происходит переход от романского стиля к готическому. В пластике порталов трансептов соборов Нотр-Дам в Шартре (1205–10) и в Париже (зап. фасад – 1210–35, трансепты – 1240–50-е гг.) постепенно возрастает самостоятельность фигур по отношению к архит. деталям, появляется стремление к отходу от романской условности и геометризма, к передаче движения, естественности жеста и мимики. В 1-й пол. 13 в. происходит дальнейшее распространение скульптуры на новые зоны фасада (т. н. галереи королей, башни, пинакли), в интерьере появляется тип отдельно стоящей статуи («Прекрасные Мадонны»). Вершиной развития стиля стало появление т. н. S-образной фигуры, полностью утратившей зависимость от геометризма архитектуры. В рамках «стиля около 1200 года» на базе переработанных зап. мастерами визант. и античных образцов складывается новый, основанный на изучении античной пластики гуманизированный образ человека, воплощённый в группе «Встреча Марии и Елизаветы» (зап. портал собора в Реймсе, сер. 13 в.), в статуях Воскресшего Христа (т. н. «Благой Господь», ок. 1225, зап. разделит. столп) и «Золотой Богоматери» (разделит. столп портала юж. трансепта) собора в Амьене. Дальнейшая эмансипация скульптуры от архитектуры в период поздней Г. проявилась в формировании ансамблей, где гл. роль играет статуя («Колодец Моисея» К. Слютера в мон. Шанмоль в Дижоне, ок. 1396–1405). Достигается предельная конкретность в деталях внешности («готич. натурализм») при сохранении общей условности фигур. Появляются первые образцы портрета, прежде всего погребального (надгробия: Филиппа Смелого в Дижоне, 1391–1404; Филибера II Красивого и Маргариты Австрийской в Бру, 1526–32).
В Англии монументальная скульптура не концентрировалась в зоне порталов, но была рассредоточена по всей поверхности фасада. Готич. стилистика проникает в англ. пластику из Франции в сер. 13 в. (фасад собора в Уэльсе). Но классич. тенденции быстро нивелируются местными традициями. Особым богатством и разнообразием форм отличалась декоративная резьба в интерьерах церквей украшенного стиля (капелла Богоматери собора в Или, 1321–49).
В Германии скульптура более независима от архитектуры, чем во Франции. Наличие в ряде случаев двух алтарных апсид часто делало невозможным скульптурное оформление зап. портала (исключения – порталы Страсбургского и Магдебургского соборов; в Бамберге украшены сев. и юж. порталы). Скульптура сосредоточена гл. обр. в интерьере: рельефы леттнеров (алтарных преград) в Хальберштадте (1200) и Наумбурге (ок. 1250); пристенные статуи в алтарных частях и нефах («Встреча Марии и Елизаветы», 1225–37, «Всадник», ок. 1230–40, в Бамбергском соборе), группа донаторов в зап. хоре собора в Наумбурге (1250–60), «Распятия» над алтарями. Нем. готич. пластике свойственны подчёркнутая характерность персонажей, резкость в передаче эмоций, почти гротескное усиление мимики, интерес к конкретике внешности. В эпоху поздней Г. появляются т. н. благочестивые образы «Мадонны с Младенцем», «Оплакивания», «Троицы» в виде отдельно стоящих небольших раскрашенных статуй. В Германии и Нидерландах получил распространение резной створчатый дерев. алтарь, совмещающий в себе архит. готич. обрамление с высоким рельефом и живописью («Санкт-Вольфгангский алтарь» М. Пахера, 1471–81; «Алтарь Св. Крови» Т. Рименшнейдера, 1501–05), а также надгробия.
Исп. готич. пластика 13 в. развивалась под влиянием скульптуры Реймса (портал собора в Леоне, юж. трансепт собора в Бургосе). В 14–15 вв. в рамках стиля исабелино работали преим. флам. и нем. скульпторы, осн. типами становятся надгробие (принца дона Альфонсо, 1486–93; гробница Хуана II и Изабеллы Португальской, 1486–93) и резной дерев. алтарь (ретабло – в картезианском мон. Мирафлорес близ Бургоса, 1496–99, и др.). В скульптуре Италии 13–14 вв. влияние Г. стало одной из составляющих Проторенессанса: проповеднические кафедры Николло и Дж. Пизано, скульптура фасада Сиенского собора (Дж. Пизано, 1284–98), пластика Арнольфо ди Камбио. Более выраженной готич. экспрессией наделены рельефы фасада собора в Орвието (1310–30, Л. Майтани).
Живопись и декоративно-прикладное искусство. В связи с расширением зоны окон и уменьшением площади стены гл. видом монументальной живописи в Г. становится витраж, соединяющий в себе функции освещения интерьера и цветового акцента. Это совмещение света и цвета воплощало идею Божественного света, отражённого в материальном. После реформы этой техники в сер. 12 в. (приписываемой аббату Сугерию) готический витраж получил фигурные рамы сложной формы, широкую цветовую палитру и сложную иконографич. программу, сочетающую религиозные и светские сюжеты. В соборах Буржа, Ле-Мана, Лиона, Шартра создаются грандиозные витражные циклы. К 15 в. витраж превращается из набора цветных стёкол с минимумом нанесённой поверх живописи в живопись по прозрачному стеклу (т. н. прекрасный стиль) с минимумом фигурных рам (соборы в Эврё, Ульме).
В эпоху Г. переживает расцвет миниатюра книжная, благодаря значит. увеличению количества книг и их типов, а также появлению светских мастерских по их изготовлению. Во Франции в сер. 13 в. в т. н. миниатюре «на золотых фонах» под влиянием техники витража и общеевропейского антикизирующего и византинизирующего «стиля около 1200 года» (Псалтирь королевы Ингеборг, до 1210) формируется готич. стиль (Псалтирь Людовика Святого, 1260–70). Парадные и дорогие рукописи-псалтири с тетрадями полностраничных миниатюр перед текстом и т. н. морализованные библии сосуществуют с дешёвыми малоформатными «университетскими» книгами, украшенными лишь маленькими инициалами. Широко распространяются также иллюминированные рукописи светского содержания: рыцарский роман, поэтич. сб-ки, бестиарии, хроники и др. В кон. 13–14 вв. ведущим типом рукописи становится предназначенный для частного светского лица часослов. В это время стиль становится декоративнее, появляются клетчатые фоны, элементы светотени, процветшие рамки («Бревиарий Филиппа Красивого» мастера Оноре, ок. 1290), а также дролери (от франц. drôlerie – шутка, забава) – поучительные или забавные рисунки на полях («Бельвилльский бревиарий» Ж. Пюселя, ок. 1325). К 1400 в книжной миниатюре формируется картинная композиция с натуралистич. пейзажем и элементами перспективы (братья Лимбург, Мастер «Часослова маршала Бусико», ок. 1405). Для англ. школы характерны линейность, очерковость («Большая хроника» Мэтью Пэриса, нач. 13 в.), повышенная тяга к декоративности («Апокалипсис Дус», ок. 1265).
Готич. живопись 14 в. испытала влияние нового стиля фресковой живописи, который развивался в Италии во 2-й пол. 13 – нач. 14 вв. (Чимабуэ, П. Каваллини, Джотто) в рамках Проторенессан- са. Живопись этого времени также послужила отправной точкой для развития живописи арс нова в Нидерландах. С 13 в. в Италии, а с 14–15 вв. и в заальпийской Европе широко распространяется тип алтарного образа, сочетающего живопись с резным готич. обрамлением.
Готич. стиль ярко проявился в предметах декоративно-прикладного иск-ва. Среди них выделяются богослужебные предметы (реликварии, потиры и др.), украшенные филигранью; алтарные образы, украшенные эмалью и чеканкой по драгоценным металлам. Для украшения светских построек широко использовались шпалеры (цикл «Дама с единорогом», 15 в., Музей Клюни, Париж). Были распространены также статуэтки, складные диптихи и светские предметы (гребни, шкатулки), украшенные резьбой по слоновой кости.
Г. оказала влияние на искусство Возрождения и барокко, а затем стала объектом подражания и стилизации. Почти каждый архит. стиль, сталкиваясь с задачей завершения строительства готич. соборов, которое продолжалось в отдельных случаях веками, создавал свой вариант Г., чтобы добиться общей гармонии старых и новых частей ансамбля. Это в особой степени проявилось в Англии, где в 1680-х гг. родилась неоготика. В Чехии в 18 в. существовала «барочная готика», сочетавшая декоративные свойства двух стилей. В России в 1770-х гг. по желанию имп. Екатерины II архитекторами В. И. Баженовым и М. Ф. Казаковым была разработана «русская готика», где использовались различные по происхождению элементы ср.-век. архитектуры.
Иллюстрации:
Схема конструкции готического собора: 1 – крестовый нервюрный сводна стрельчатых арках; 2 – трифорий; 3 – центральный неф; 4 – боковой неф; 5 – контрфорс; 6 – пинакль; 7 – аркбутаны. Архив БРЭ;
Интерьер церкви аббатства Сен-Дени. 12–13 вв. Архив БРЭ;
Интерьер капеллы Сент-Шапельв Париже. Между 1239 и 1243–48. Архив БРЭ;
Собор в Солсбери. 1220–66. Архив БРЭ;
Ратуша в Брюсселе. 1402–55. Архив БРЭ;
Собор в Кёльне. Своды боковых нефов. 1248–1322. Архив БРЭ;
Собор в Сиене. 1-я пол. 13 в. – 1270-е гг. Архив БРЭ;
Королевский портал собора в Шартре. 1145–55. Архив БРЭ;
«Благовещение» и «Встреча Марии и Елизаве ты». Статуи с откосов западного портала собора в Реймсе. Сер. 13 в. Архив БРЭ;
«Тайная вечеря». Рельеф из соборав Наумбурге. Ок. 1250. Архив БРЭ;
«Древо Иессеево». Витраж соборав Шартре. 2-я пол. 12 в. Архив БРЭ;
«Ноев ковчег». Миниатюраиз Псалтири Людовика Святого. 1260–70. Национальная библиотека (Париж). Архив БРЭ;
«Дама с единорогом». Фрагмент шпалеры. 15 в. Музей Клюни (Париж). Архив БРЭ.
Автор статьи: А. В. Пожидаева.