ПЕДРУ I СПРАВЕДЛИВЫЙ
ПЕДРУ I СПРАВЕДЛИВЫЙ - король Португалии (1357-1367 годы).
Сын короля Афонсу IV (1325-1357 годы) и Беатрис Кастильской. В 1339 году сочетался браком с Констансой Мануэль, дочерью кастильского инфанта Хуана. Одновременно состоял в любовной связи со знатной дамой Инес де Кастро, что вызывало недовольство Афонсу IV, небезосновательно опасавшегося вовлечения сына в политическую борьбу в Кастилии. После умерщвления в 1355 году по приказу Афонсу IV Инес де Кастро поднял восстание против отца. Но вскоре примирился с Афонсу IV, став его соправителем. В 1360 году объявил о тайном венчании с Инес де Кастро (документально не подтверждено), последняя была посмертно признана португальской королевой.
Педру I проводил политику централизации власти, прежде всего через постепенное укрепление королевской юрисдикции. Обновил корпус королевских чиновников, ограничил притязания знати, уменьшил правовую самостоятельность сеньоров. Ввёл частичную подсудность клира королевской юстиции, обязал клир в определённых случаях выплачивать налоги наравне с мирянами. Стремясь превратить португальскую церковь в национальную, противодействовал попыткам изъятия церковных земель из королевского налогообложения, запретил хождение в Португалии папских документов без королевского утверждения. Педру I избегал войн, предпочитая политику союзов и практический нейтралитет. В 1366 году заключил договор о мире с кастильским королём Энрике II. Снискал любовь народа как блюститель справедливости.
Педру I наследовал его сын от брака с Констансой Мануэль - Фернанду. Сыновья от Инес де Кастро - Жуан (около 1349 - после 1385 годов) и Диниш (около 1350 - ? годов) участвовали в борьбе за португальский престол в 1383-1385 годах. Незаконнорождённый сын от незнатной горожанки Терезы Лоренсу стал в 1364 году магистром Ависского ордена, а затем, в 1385 году португальским королём под именем Жуан I.