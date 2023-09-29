Пéдру I Справедли́вый

Пéдру I Справедли́вый ( порт. Pedro I o Justiceiro) (08.04.1320, Коимбра — 18.01.1367, Эштремош) — король Португалии из Брагансской династии (с 1357). Сын короля Афонсу IV и Беатрис Кастильской. Брак с Бланкой Кастильской (без потомства) был аннулирован в 1333. В 1339 П. I С. вторым браком сочетался с Констансой Мануэль, дочерью кастильского инфанта Хуана Мануэля. В ее свите в Португалию прибыла Инеш де Каштру . Возникшая между П. I С. и Инеш любовная связь спровоцировала конфликт наследника с отцом. По приказу Афонсу IV Инеш была умерщвлена. Взойдя на трон, в 1360 П. I С. объявил о своем тайном треть­ем браке (документально не подтвержден) с Инеш, делавшем ее полноправной королевой Португалии. Ее останки в 1361 были перенесены из Коимбры в Алкобасу (легенда о коронации трупа Инеш является вымыслом).

П. I С. продолжил политику централизации. Обновление корпуса функционеров короны, замена местных юрисдикций единым законом королевства, административная централизация были основой внутренней политики П. I С. в 1361–1366. Он ограничил правовую самостоятельность знати; стремился к разграничению церковной и королевской юрисдикций; ввел частичную подсудность клириков королевской юстиции.

Во внешней политике П. I С. избегал вой­н, предпочитая заключение союзов. Мирный договор с Кастилией 1339 был возобновлен в 1350, при восшествии на кастильский престол Педро I Жестокого , и в 1366 — с новым королем Кастилии Энрике II . В арагоно-кастильском конфликте 1353–1363 П. I С. старался сохранить дружественные отношения с обеими сторонами. Более напряженными были взаимоотношения с Римом: П. I С. запретил распространение папских документов без королевского утверждения (Beneplácito Régio), противодействовал попыткам изъять церковные земли из королевского налогообложения. П. I С. проявил себя умелым администратором, укрепил королевскую власть, увеличил казну, во многом превратил португальскую церковь в национальную. Народная традиция приписывала ему стремление к равенству всех перед законом, независимо от статуса.

Корону унаследовал сын П. I С. от брака с Констансой Мануэль — Фернанду I (1345–1383). Сыновья от Инеш де Каштру — Жоан (ок. 1349 — после 1385) и Диниш (род. ок. 1350) претендовали на трон в период социально-политического кризиса 1383–1385; Лоренсу, сын от горожанки Терезы, впоследствии стал королем Португалии (см. Жоан I Славной Памяти ).

Лит. : Moraes Sarmento J. E., de. D. Pedro I e a sua época. Lisboa, 1924; Lopes F. Crónica do senhor rei Dom Pedro oitavo rei destes regnos. Porto, 1965; Homem A. L. de Carvalho. Subsídios para o estudo da administração central no reinado de D. Pedro I // Revista de História. Porto, 1978. P. 39–87; Pimenta Cr. D. Pedro I. Rio de Mouro, 2007; Schiavinato R. B. D. Pedro I de Portugal (1357–1367): entre o discurso cronístico e a voz das Cortes. Curitiba (Paraná), 2011. А. П. Черных .