Пéдро I Жестóкий

Пéдро I Жестóкий ( исп. Pedro el Cruel) (30.08.1334, Бургос — 23.03.1369, Монтьель) — король Кастилии и Леона (с 1350). Сын Альфонсо XI и Марии Португальской, П. I Ж. вступил на трон в тяжелые времена: вслед за пандемией «Черной смерти» пришли неурожайные годы, возросла социальная напряженность, усилился сепаратизм знати, которую возглавили единокровные братья короля — сыновья Альфонсо XI от Леонор де Гусман, особенно старший из бастардов — Энрике, граф Трастамара (см. Энрике II ). В поисках противовеса влиянию знати П. I Ж. искал поддержки легистов , а также иудеев и мусульман, которым покровительствовал. В 1356–1365 П. I Ж. вел вой­ну с королем Арагона Педро IV Церемонным («Вой­на двух Педро»). Женившись в 1353 на Бланке Бурбон, внучке короля Франции Филиппа III, П. I Ж. сразу удалил ее от себя и продолжал открыто жить со своей любовницей Марией де Падилья, что отвратило от него сторонников сближения с Францией. Непоследовательность политики П. I Ж., жестокие расправы с подлинными и мнимыми политическими противниками постепенно настроили против него многие города и почти всю знать, его стали обвинять в тирании. Во главе недовольных встал бастард Энрике, который в 1354 бежал во Францию и оттуда при поддержке французов вторгался в Кастилию. В 1366 он провозгласил себя королем Кастилии, однако П. I Ж. привлек на свою сторону англичан во главе с «Черным принцем» Эдуардом (в обмен на важные экономические и территориальные уступки) и с их помощью разбил Энрике, которого поддерживали французы, при Нахере (1367). Не выполнив обязательств перед англичанами, П. I Ж. лишился их помощи, тщетно пытался компенсировать это поддержкой Гранадского эмирата , был разбит при Монтьеле и убит после сражения. С целью легитимизировать новую династию Трастамара, пришедшую к власти путем свержения законного короля, победители позаботились о том, чтобы преобразовать противоречивый образ П. I Ж. в «черную легенду» о злом тиране, воплотившуюся в хронике П. Лопеса де Айала .

Лит. : Díaz Martín L. V. Pedro I. 1350–1369. Palencia, 1995; Estow C. Pedro the Cruel of Castile. 1350–1369. Leiden, 1995; García Toraño P. El rey don Pedro el Cruel y su mundo. Madrid, 1996. В. А. Ведюшкин .