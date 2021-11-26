ПАРЛЕР

ПАРЛЕР - Парлерж, семья немецких архитекторов и скульпторов XIV - начала XV веков. Сыг­ра­ли важ­ную роль в раз­ви­тии позд­не­го­тического искусства.

Ос­но­ва­тель ди­на­стии - Ген­рих I Стар­ший (ме­ж­ду 1300-1310 годами, Кёльн (?) - по­сле 1377 года), один из наи­бо­лее влия­тель­ных ар­хи­тек­то­ров сво­его вре­ме­ни. Около 1320-х годов за­ни­мал долж­ность главного мас­те­ра в Гмюн­де (ны­не Шве­биш-Гмюнд), где пе­ре­стро­ил неф церкви Святого Кре­ста (Хей­лиг­кройц­кир­хе), сде­лав его заль­ным (1325-1330 годы; с 1351 года вёл строи­тель­ст­во хо­ра в позд­не­го­тическом сти­ле). По­строй­ка ста­ла об­раз­цом заль­ной церк­ви для южно-германских об­лас­тей. Пред­по­ло­жи­тель­но ру­ко­во­дил строи­тель­ст­вом западного фа­са­да и не­фа церкви Либ­фрау­эн­кир­хе в Нюрн­бер­ге (до 1356), где в ка­че­ст­ве по­мощ­ни­ка и уче­ни­ка при­ни­мал уча­стие его сын Пе­тер, а так­же хо­ра со­бо­ра в Аугс­бур­ге (1356). Не­ко­то­ры­ми ис­сле­до­ва­те­ля­ми ему при­пи­сы­ва­ет­ся про­ект Ульм­ско­го со­бо­ра (до 1377). Его сы­но­вья - Ио­ганн и Пе­тер.

Ио­ганн (из Гмюн­да) (не позд­нее 1330 года - не ра­нее 1365 года) уча­ст­во­вал в воз­ве­де­нии со­бо­ра в Ба­зе­ле (1356); с 1359 года ру­ко­во­дил строи­тель­ст­вом хо­ра со­бо­ра во Фрай­бур­ге-им-Брайс­гау. Его сы­но­вья - Ми­ха­эль II и Ген­рих II. Ми­ха­эль II (из Гмюн­да) (? - 1387) за­ни­мал долж­ность мас­те­ра на строи­тель­ст­ве со­бо­ров в Страс­бур­ге, Фрай­бур­ге и Уль­ме; ве­ро­ят­но, за­вер­шил баш­ни Ба­зель­ско­го со­бо­ра (с 1380). Ген­рих II (из Гмюн­да) (? - 1392) ра­бо­тал в Аугс­бур­ге, Ве­не, Кёль­не и Пра­ге.

Пе­тер (из Гмюн­да) (1330 или 1333 годы, Гмюнд - 13.7.1399 год, Пра­га), ар­хи­тек­тор и скульп­тор, один из круп­ней­ших мас­те­ров позд­не­го Сред­не­ве­ко­вья. Ра­бо­тал под­мас­терь­ем у от­ца на строи­тель­ст­ве со­бо­ра в Гмюн­де. Со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие по Верх­не­му Рей­ну, по­се­тил Страс­бург (свод ка­пел­лы Святой Ека­те­ри­ны в со­бо­ре Страс­бур­га по­слу­жил об­раз­цом для сво­дов со­бо­ра Святого Ви­та в Пра­ге) и Кёльн. С 1352 ра­бо­тал в Нюрн­бер­ге, где под руководством от­ца вы­пол­нил часть скульп­тур­но­го оформ­ле­ния вест­вер­ка церкви Либ­фрау­эн­кир­хе. Уз­нав о ра­бо­тах се­мьи Парлера в Шва­бии, император Карл IV при­гла­сил Пе­те­ра в Пра­гу (1356) для про­дол­же­ния строи­тель­ст­ва со­бо­ра Святого Ви­та по­сле смер­ти архитектора Ма­тьё из Ар­ра­са.

Под на­ча­лом Пете­ра воз­ве­де­на зна­чительная часть со­бо­ра (за­вер­шён в XIX веке); важ­ную роль иг­ра­ли инженерные но­во­вве­де­ния. В со­бо­ре соз­да­ны слож­ные сет­ча­тые и звезд­ча­тые сво­ды (например, в Вац­лав­ской ка­пел­ле), три­фо­рий ори­ги­наль­ной кон­ст­рук­ции с во­гну­ты­ми кар­ни­за­ми, уси­ли­ваю­щий ощу­ще­ние про­стран­ст­вен­но­го един­ст­ва, мно­го вни­ма­ния уде­ле­но де­ко­ра­тив­ным эле­мен­там (ук­ра­ше­ни­ям ко­лонн, окон и другого). Вме­сте с мас­тер­ской соз­дал скульп­тур­ное уб­ран­ст­во со­бо­ра (1374-1385), про­грам­ма ко­то­ро­го про­слав­ля­ла императорский дом Прже­мы­сло­ви­чей: порт­рет­ные бюс­ты в три­фо­рии хо­ра (1374-1385) и 6 над­гро­бий чешских пред­ков Кар­ла IV (1374-1377 годы; в том числе ко­ро­лей От­то­ка­ра I и, воз­мож­но, От­то­ка­ра II). Скульп­ту­ра, при­пи­сы­вае­мая Пе­те­ру Парлеру, об­ла­да­ет под­чёрк­ну­той пла­стич­но­стью, стрем­ле­ни­ем к обо­соб­ле­нию от ар­хи­тек­ту­ры, ин­те­ре­сом к на­ту­ре, ин­ди­ви­ду­аль­но­стью черт ли­ца (ав­то­порт­рет в три­фо­рии, 1378-1379 годы) и чув­ст­вен­ной мо­де­ли­ров­кой (порт­ре­ты Ан­ны Свид­ниц­кой, Бланш де Ва­луа и других). Он соз­дал так­же иде­аль­ный тип жен­ско­го ли­ца, ко­то­рый за­тем не­од­но­крат­но вос­про­из­во­дил­ся в ста­ту­ях так называемых Пре­крас­ных Ма­донн (смотреть Мяг­кий стиль ).

К чис­лу других ар­хитектурных ра­бот Пе­те­ра и его мас­тер­ской в Пра­ге от­но­сят­ся Кар­лов мост, бо­га­то ук­ра­шен­ный скульп­ту­рой, и пред­мос­т­ные баш­ни (1358-1378), церковь Всех Свя­тых в Праж­ском Гра­де (1356-1383), хор со­бо­ра Святого Вар­фо­ло­мея в Ко­ли­не (1360-1378) и другие. Сы­но­вья Пе­те­ра - Вен­цель (Вац­лав; около 1360(?) - 1404(?)), уча­ст­во­вал в строи­тель­ст­ве южной баш­ни со­бо­ра Святого Ви­та в Пра­ге (1375-1398), со­бо­ра Святого Сте­фа­на в Ве­не (с 1397), и Ио­ганн Млад­ший из Пра­ги (умер 1405), ра­бо­тал на строи­тель­ст­ве со­бо­ров Святого Ви­та (с 1398) и Святой Вар­ва­ры в Кут­на-Го­ре (с 1388).

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