ПАМФЛЕТ
ПАМФЛЕТ (английский pamphlet, от Pamphilius - имя героя популярной комедии XII века) - публицистический жанр; небольшое по объёму обличительное сочинение на актуальную социально-политическую тему.
Его отличительные особенности: афористичность, резкая полемичность и тенденциозность, сочетание патетики с иронией, доходящей до сарказма (что сближает Памфлет с сатирой). Сочинения подобного рода известны ещё в античности (например, «Любитель лжи» Лукиана); как жанр Памфлет сложился в эпоху Возрождения.
Термин «Памфлет» был впервые употреблён в 1344 году в сочинении «Philobiblon» английского церковного деятеля Р. де Бёри. Среди наиболее известных Памфлетов: «Похвала Глупости» Эразма Роттердамского (1509), «Ареопагитика» Дж. Мильтона (1644), «Письма к провинциалу» Б. Паскаля (1656-1657), «Чистокровный англичанин» Д. Дефо (1701), «Сказка бочки» Дж. Свифта (1704), «Русский в Париже» Вольтера (1760), «Жак-фаталист» Д. Дидро (1773), «Что такое третье сословие?» Э. Ж. Сьейеса (1789), «Памфлет памфлетов» П.Л. Курье (1824), «Наполеон Малый» В. Гюго (1852), «Я обвиняю» Э. Золя (1898), «Ненависть» Г. Манна (1933). В России образцами Памфлета стали «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева (1836), «Письмо к Гоголю» В. Г. Белинского (1847), «Не могу молчать» Л.Н. Толстого (1908); Памфлеты создавали М. Горький, М.Е. Кольцов, И.Г. Эренбург, Л.М. Леонов и другие.
Черты Памфлета могут быть присущи и остросатирическим произведениям других жанров, в которых художественная сторона подчинена идейно-политическим установкам автора: романы «Бесы» Ф.М. Достоевского (1871-1872), «Остров пингвинов» А. Франса (1908); пьеса «Карьера Артуро Уи» Б. Брехта (1941), и другие.
Памфлет, содержащий клеветнические сведения, - пасквиль.