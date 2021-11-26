ПАМФЛЕТ

ПАМФЛЕТ (английский pamphlet, от Pamphi­lius - имя ге­роя по­пу­ляр­ной ко­ме­дии XII века) - публицистический жанр; небольшое по объёму обличительное сочинение на актуальную социально-политическую тему.

Его от­ли­чительные осо­бен­но­сти: афо­ри­стич­ность, рез­кая по­ле­мич­ность и тен­ден­ци­оз­ность, со­че­та­ние па­те­ти­ки с иро­ни­ей, до­хо­дя­щей до сар­каз­ма (что сбли­жа­ет Памфлет с са­ти­рой). Со­чи­не­ния по­доб­но­го ро­да из­вест­ны ещё в ан­тич­но­сти (например, «Лю­би­тель лжи» Лу­киа­на); как жанр Памфлет сло­жил­ся в эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния.

Тер­мин «Памфлет» был впер­вые упот­реб­лён в 1344 году в сочинении «Philobiblon» английского цер­ков­но­го дея­те­ля Р. де Бё­ри. Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных Памфлетов: «По­хва­ла Глу­по­сти» Эраз­ма Рот­тер­дам­ско­го (1509), «Аре­о­па­ги­ти­ка» Дж. Миль­то­на (1644), «Пись­ма к про­вин­циа­лу» Б. Пас­ка­ля (1656-1657), «Чис­то­кров­ный анг­ли­ча­нин» Д. Де­фо (1701), «Сказ­ка боч­ки» Дж. Свиф­та (1704), «Рус­ский в Па­ри­же» Воль­те­ра (1760), «Жак-фа­та­лист» Д. Дид­ро (1773), «Что та­кое третье со­сло­вие?» Э. Ж. Сьей­е­са (1789), «Пам­флет пам­фле­тов» П.Л. Ку­рье (1824), «На­по­ле­он Ма­лый» В. Гю­го (1852), «Я об­ви­няю» Э. Зо­ля (1898), «Не­на­висть» Г. Манна (1933). В Рос­сии об­раз­ца­ми Памфлета ста­ли «Фи­ло­со­фи­че­ское пись­мо» П.Я. Чаа­дае­ва (1836), «Пись­мо к Го­го­лю» В. Г. Бе­лин­ско­го (1847), «Не мо­гу мол­чать» Л.Н. Тол­сто­го (1908); Памфлеты соз­да­ва­ли М. Горь­кий, М.Е. Коль­цов, И.Г. Эрен­бург, Л.М. Ле­о­нов и другие.

Чер­ты Памфлета мо­гут быть при­су­щи и ос­т­ро­са­ти­рическим про­из­ве­де­ни­ям других жан­ров, в ко­то­рых ху­дожественная сто­ро­на под­чи­не­на идей­но-по­ли­тическим ус­та­нов­кам ав­то­ра: ро­ма­ны «Бе­сы» Ф.М. Дос­то­ев­ско­го (1871-1872), «Ост­ров пин­гви­нов» А. Фран­са (1908); пье­са «Карь­е­ра Ар­ту­ро Уи» Б. Брех­та (1941), и другие.

Памфлет, со­дер­жа­щий кле­вет­нические све­де­ния, - па­ск­виль.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)