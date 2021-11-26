ПАБЛИК СКУЛЗ

ПАБЛИК СКУЛЗ (англ. Public Schools) - частные привилегированные средние школы в Великобритании , сохраняющие аристократические традиции.

Появились в XIV веке. Название «Паблик скулз» («обществ. школы») в XIX веке распространилось на группу так называемых классических грамматических школ с интернатами для мальчиков, поступавших в них из различных графств. Условием поступления в Паблик скулз является высокая плата за обучение, исключение делается для одарённых детей из бедных слоёв населения. Определяющее значение для становления Паблик скулз имела деятельность английского педагога Т. Арнолда, директора (1828-1842 годы) школы в Рагби (Регби; графство Уорикшир). Введённая им в школе система нравственного воспитания, уделявшая основное внимание формированию качеств лидеров, принята в других Паблик скулз и сохранилась в современных школах этого типа.

Одновременно с делением на классы по возрастам Паблик скулз были разделены на «дома» (пансионаты), объединявшие школьников разных возрастов, где воспитательные функции выполняет не только учитель, но и главным образом сами ученики. Основной задачей П. с. стала подготовка учащихся к продолжению образования в элитарных Оксфордском и Кембриджском университетах и воспитание будущих государственных деятелей, политических, военных и дипломатических лидеров и высшего духовенства.

Положение Паблик скулз закреплено законодательно в 1868 году. Кроме расширения классических программ за счёт математики, естественно-научных дисциплин, новых языков и других общеобразовательных предметов, предусматривалось создание постоянной конференции директоров Паблик скулз, что способствовало их окончательному обособлению от грамматических школ. Со 2-й половины XIX века число Паблик скулз стало расти: в 1902 году их насчитывалось 64, к 1937 году - 130, где обучалось примерно 50 тысяч мальчиков. Помимо мужских, существовали женские Паблик скулз, в которых также обучалось 5-6% мальчиков. В 1930-1940-х годах не менее половины студентов ведущих английских университетов были выпускниками Паблик скулз.

В послевоенный период обсуждения школьной реформы радикальные круги предлагали ликвидировать Паблик скулз, но результатом дискуссий явилось только требование предоставлять в них 25% бесплатных мест учащимся государственных школ (Акт об образовании, 1944). Классовая исключительность, высокая плата за обучение, приверженность традициям остаются отличительными чертами Паблик скулз. В современных условиях важное место также имеет ориентировка выпускников на работу в промышленности и науке, в содержание учебных планов введены программирование и микроэлектроника. К середине 1990-х годов в Великобритании численность Паблик скулз существенно не изменилась, однако они, как и прежде, продолжают оставаться своеобразными педагогическими и дидактическими эталонами в своей стране и за рубежом.

Наибольшей известностью пользуются 9 аристократических («великих») Паблик скулз: Уинчестер (основан в 1387 году), Итон (1440), Шрусбери (1551), Вестминстер (1566), Рагби (Регби; 1567), Харроу (1571), Школа Святого Павла (XVI век), Школа об-ва портных (XVI век), Чартерхаус (1609).

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