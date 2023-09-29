Никола́й Куза́нский

Никола́й Куза́нский ( лат. Nicolaus ­Cusanus) (1400/1401, Кус-ан-дер-­Мозель — 11.08.1464, Тоди) — кардинал, богослов, философ. Фамилия отца Н. К. была Кребс, впоследствии он именовался Кузанцем по латини­зированному названию места рож­дения. В 1416–1425 изучал каноническое право в Гейдельберге и Падуе, затем богословие в Кёльне . Н. К. принял священнический сан и стал секретарем кардинала Джордано Орсини, по заданию которого разыскивал в Германии древние рукописи. В частности, ему удалось найти 12 неизвестных комедий Плавта. С 1432 он принимал участие в заседаниях Базельского собора 1431–1449 , пытавшегося ограничить власть папства . К этому времени относится трактат «О католическом согласии», где Н. К. выражал сомнение в подлинности Константинова дара . Затем он перешел на сторону папы Евгения IV и был его легатом в Константинополе и в Германии. В 1448 он был возведен в сан кардинала и в 1450 стал князем-­епископом Бриксена (Брессаноне). Папа Пий II (1458–1464), старый знакомый Н. К., назначил его генеральным викарием в папских владениях и в Риме (legatus urbis). На религиозные темы Н. К. написал трактаты «О мире в вере» (La pace della fede, 1453), призывая к единению христиан, и «Просеивание Корана» (De cribratione Alchorani, ок. 1460), в котором обращался к турецкому султану с предложением принять христианство; примерно тогда же папа Пий II опубликовал аналогичное письмо к султану.

В свободное от церковных забот время Н. К. занимался наукой. Он размышлял о соотношении общего и конкретного, целого и частного, возможного и реального. В своем главном труде «Об ученом неведении» («De docta ignorantia», 1440) он пишет о невозможности полного постижения Бога, который отражается во всех творениях и примиряет в себе все противоположности. Процесс познания Н. К. уподобляет приближению многоугольника к кругу. Для человека на основе чувственного восприятия, по мнению Н. К., возможно лишь делать предположения, сопоставляя крайности («De coniecturis», 1440–1445) и отрицая «иное» («De non aliud», 1462). Таким образом, картина мира у Н. К. представляется динамичной и противоречивой.

Н. К. предложил реформу юлианского календаря, решал задачу квадратуры круга («De circuli quadratura», 1450), утверждал, что бесконечный мир не имеет центра и Земля движется, составил первую карту восточной половины Европы. В целом учение Н. К. рассматривается как синтез философии, теологии и мистики Средних веков, предвосхитивший некоторые принципы естествознания Нового времени. В числе последователей Н. К. называют Джордано Бруно , Ж. Лефевра д’Этапля и даже Г. Лейбница .

Соч. : Сочинения. 2 т. М., 1979–1980; Opera omnia. 14 Bde. Leipzig–Ham­burg, 1932–1970.

Лит. : Vansteenberghe E . Le cardinal Nicolas de Cues (1401–1464). L’action — la pensée. Paris, 1920, 1963; Saitta G . Nicolò Cusano e l’umanesimo italiano. Bologna, 1957; Jaspers К . Nikolaus Cusanus. München, 1969; Тажуризина З. А. Философия Николая Кузанского. М., 1972; Handbuch Nikolaus von Kues. Leben und Werk / Hrsg. M. Brösch u. а. Darmstadt, 2014; Können — Spielen — Loben: Cusanus 2014. Texte und Studien zur europäischen Geistesgeschichte / Hrsg. T. Borsche, H. Schwaetzer. Münster, 2016. М. А. Юсим.