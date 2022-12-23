МОНСТРЕЛЕ , АНГЕРРАН ДЕ

Монстреле ( фр. Monstrelet) , Ангерран де (ок. 1390, Монстреле, близ Абвиля, ныне деп. Сомма — 20.07.1453, Камбре) — французский историк, хронист Бургундского дома. Из семьи дворян графства Понтьё (Пикардия). Сведений о жизни сохранилось немного. Он явно получил хорошее образование, знал древних и античных авторов. Видимо, был оруженосцем Жана Люксембурга, затем перешел на службу Бургундскому дому. Находясь в свите герцога Бургундского Филиппа Доброго , присутствовал при его встрече с Жанной д’Арк в 1430; возможно, находился в Аррасе в 1435 во время заключения мира между Филиппом Добрым и королем Франции Карлом VII . Обосновавшись затем в Камбре, М. с 1436 занимал должность сборщика церковного налога в пользу герцога Бургундского. В 1444 был прево Камбре, в 1445 назначен бальи Валенкура. Умер в Камбре; останки найдены в 1959 в храме монастыря францисканцев и перезахоронены в 1962.

«Хроника» М. была написана для дома Люксембургов и охватывает события последнего этапа Столетней войны (1400—1444). М. считается преемником Жана Фруассара ; он начинает свой труд с той даты, где заканчиваются «Хроники» Фруассара. Как и предшественник, М. описывал главным образом войны своего времени, особенно борьбу арманьяков и бургундцев. Хотя М. старался выглядеть нейтральным, он придерживался явно пробургундской позиции. При некритичном отношении к источникам, при неточности в деталях и хронологии, невысоком литературном стиле, труд М. ценен в том числе воспроизведенными в «Хронике» подлинными документами (тексты договоров, ремонстрации, письма). «Хроника» содержит также важные сведения о придворном и рыцарском быте. М. опирался на собственные источники (переписку, личные воспоминания и записки, на хроники, впоследствии утерянные). «Хронику» М. продолжили бургундские историографы Матьё д’Эскуши, Жорж Шателен и Жан Молине . «Хроника» М. пользовалась популярностью, сохранилось большое количество ее манускриптов, некоторые богато иллюминированные; в XVI в. переиздавалась не менее 10 раз.

Соч .: La chronique d’Enguerrand de Monstrelet / Ed. L. Douet-d’Arcq. 6 vols. Paris, 1857—1862. С. К. Цатурова.